В кафедральный собор Александра Невского в Симферополе доставили Благодатный огонь 17 апреля 2023

В Симферополе встретили Благодатный огонь. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферополе прошла традиционная пасхальная церемония встречи Благодатного огня.

Благодатный огонь доставили в специальной лампаде. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Благодатный огонь передали священнослужителям в кафедральном соборе Александра Невского. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Благодатный огонь встречали руководители региона. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил в своем Telegram-канал:

- В Крым прибыла великая святыня - Благодатный огонь. Его встреча для нас — важная традиция, к которой крымчане относятся с особым трепетом. Приверженность к традиционным религиям всегда была нашей сильной стороной, даже в украинский период, когда право на их исповедование нам приходилось отстаивать.

Состоялся Крестный ход. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Верующие приняли участие в Крестном ходе. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В кафедральном соборе Александра Невского Благодатный огонь встречали и высокопоставленные персоны, и простые жители столицы Крыма.

Прихожане зажгли свечи от Благодатного огня. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Каждому хотелось увидеть святыню и получить заветный огонь для освящения своего дома.

Тепла и света хватит всем. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Благодатный огонь каждый год чудесно сходит в далеком от нашего полуострова Иерусалиме, в Храме Воскресения Христова или Гроба Господня, возведенном на месте погребения и последующего воскрешения нашего Спасителя Иисуса Христа.

Так уже заведено, что в России, что Благодатный огонь из священного Храма Воскресения Христова доставляют в десятки городов нашей необъятной страны. Для верующих это очень важное и значимое событие.

Богослужение в кафедральном соборе Александра Невского в Симферополе. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Традиция не была нарушена и в этом году. Чудо произошло: в Великую Субботу, что перед Пасхой, в храме Гроба Господня на месте, где лежало тело Христа, сошел Благодатный огонь, а 17 апреля Благодатный огонь с крестным ходом занесли в кафедральный собор Симферополя.

Накануне в церквях и храмах Крымского полуострова православные освящали пасхальные куличи крашенные яйца и другую праздничную снедь.

Погода все три выходных дня - 15, 16 и 17 апреля была под стать великому празднику - теплая и комфортная.

Синоптики же предупреждают, что к концу недели на полуострове станет прохладнее и нагрянут проливные дожди.

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