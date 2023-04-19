Участвовал в террористической организации и готовился к захвату власти: в Крыму посадили пропагандиста «Хизб-ут-Тахрир»*

Мужчина заключил досудебное соглашение с прокурором Фото: Тимур ХАНОВ.

Южный военный окружной суд признал жителя Крыма виновным в участии в деятельности террористической организации и приготовлении к насильственному захвату власти. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по РК и Севастополю.

В 2015 году крымчанин был вовлечен в ряды действующей на полуострове ячейки запрещенной террористической организации «Партия исламского освобождения» – «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Мужчина занимался пропагандистской работой, направленной на увеличение количества последователей организации. Кроме того, фигурант вел скрытную антиконституционную деятельность. Она была направлена на создание благоприятных условий к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя России. В августе прошлого года мужчину задержали сотрудники ФСБ.

– В ходе следствия задержанный признал свою вину и заключил досудебное соглашение с прокурором. Его уголовное дело рассматривалось в особом порядке, – рассказали в ведомстве.

Южный военный окружной суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы. Первые два года он будет отбывать в тюрьме, а оставшуюся половину срока – в исправительной колонии строгого режима.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - запрещенная в РФ террористическая организация