Бесплатно и без авторизации: чем опасен публичный wi-fi в общественных местах

Фото: Архив "КП"

Бесплатный Wi-Fi в общественных местах здорово выручает, когда закончился трафик мобильного интернета или же плохо ловит сеть. А еще бесплатная беспроводная сеть пригождается, если хочется поработать с ноутбуком в кафе за чашкой ароматного кофе. Особенно привлекательно выглядят сети с названием FREE и те, к которым можно подключиться без авторизации. Но вместо того, чтобы порадоваться неожиданной «удаче», специалисты советуют поискать более безопасную точку для веб-серфинга. КП-Крым выясняла, какие опасности подстерегают предпринимателей, предоставляющих такие «свободные» соединения, и пользователей, использующих сети без регистрации.

С 2014 года в России действует закон, согласно которому пользователи Wi-Fi – точек в публичных местах должны быть идентифицированы. Итак, для подключения к сети нужно будет ввести номер телефона, логин и пароль от госуслуг, код из смс-сообщения или же залогиниться через соцсети. Вводить свои данные бывает страшно, однако публичные сети с авторизацией все же более безопасны, чем плохо защищенные точки Wi-Fi. Особенно в нынешнее время, когда в Крыму продолжает действовать высокий «желтый» уровень террористической опасности.

Так, специалист по информационной безопасности ехал в поезде «Сапсан» из Санкт-Петербурга в Москву и подключился к публичной сети. Как оказалось, сеть РЖД была недостаточно хорошо защищена, и необычный пассажир из праздного интереса взломал ее, получив данные о прошлых рейсах и путешественниках на «Сапсанах». Если бы мужчина был мошенником или террористом, последствия такой хакерской атаки были бы более плачевными.

УЛОВКИ МОШЕННИКОВ

К сожалению, от утечек данных не застрахованы и крупные интернет-провайдеры. Несколько лет назад житель Москвы рассказал, что смог получить доступ к базе сети бесплатного интернета в столичном метро. Он отметил, что крупный оператор в незашифрованном виде хранил данные миллионов пользователей.

Ниже разберемся, на какие уловки идут мошенники, чтобы получить доступ к паспортным данным, личному банковскому кабинету и другой информации пользователей.

- Большинство владельцев общественных точек доступа отказываются от шифрования данных и системы авторизации в сети, мотивируя это стремлением сделать использование Wi-Fi-сети простым и удобным. Это представляет серьезную угрозу для информации пользователей. Злоумышленник, подключившись к такой открытой сети, имеет возможность видеть, какие сайты посещает пользователь, какие данные пользователь на них вводит, в том числе логины/пароли, переписку в социальных сетях, - поясняет Виталий Толмачев, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами в КТК Телеком. - Введение дополнительного уровня безопасности, например, подтверждение через SMS-сообщение, обеспечивает более эффективную защиту аккаунта от несанкционированного доступа.

Итак, чаще всего злоумышленники используют специальные приложения – так называемые программные сетевые сканеры, чтобы с помощью планшета или ноутбука собирать информацию об активных точках доступа, типе шифрования и подключенных устройствах. Далее мошенник ищет точку доступа для перехвата информации. Например, он находится в том же кафе, что и пользователь незащищенного интернета. Работающая по принципу радиопередатчика точка доступа может передавать всю информацию, которую вводит на смартфоне посетитель кафе, использующий публичный Wi-Fi. А если человек в это время заходил в интернет-банк, то жулик потом будет иметь возможность перевести себе средства, перехватив нужные пароли.

А еще мошенник может создать сеть Wi-Fi с названием, похожим на официальную точку доступа заведения, в котором вы находитесь. Только сеть будет небезопасной, поскольку все регистрационные данные пользователей прямиком попадают к кибер-преступнику. Кроме того, у злоумышленников есть возможность перенаправить потенциальную жертву на поддельные сайты для заражения устройства вирусом.

НАРУШИТЕЛЕЙ ЖДУТ ШТРАФЫ

Пожаловаться на недобросовестных предпринимателей, которые предоставляют общественный Wi-Fi без идентификации пользователей, можно в Управление Роскомнадзора по Крыму и Севастополю. Этот же орган выявляет нарушителей в этой сфере.

- Мониторинг безопасности проводится ежеквартально. В него включаются различные объекты, относящиеся к так называемым публичным местам. В 2022 году на подведомственной Управлению территории был зафиксирован только 1 случай неосуществления идентификации пользователей при предоставлении доступа к сети Интернет. Виновное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.17 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 20 тысяч рублей, - сообщили КП-Крым в ответ на официальный запрос.

В ведомстве отметили, что те бизнесмены, которые не оформляли юрлицо, заплатят за подобное нарушение от 5 до 10 тысяч рублей. Юридических лиц оштрафуют уже на суммы от 20 до 50 тысяч рублей.

«ЗАЩИЩЕННЫЙ» Wi-Fi БЕЗОПАСНЕЕ И ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, И ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ

Владельцы заведений с открытым доступом в интернет рискуют получить не только штраф, но и могут попасть под уголовное дело, если хакеры-террористы, например, получили доступ к секретной информации должностных лиц инфраструктурных объектов. Избежать таких проблем можно, если обратиться к интернет-провайдерам, позволяющим обеспечить безопасное интернет-соединение.

- В первую очередь, предприятия могут разместить на портале авторизации Wi-Fi свою рекламу. Ведь это первое, что видят пользователи при регистрации. Например, можно разместить баннер об актуальных акциях и выгодных предложениях компании. Кроме того, бизнесмены могут узнать больше информации о клиентах и получить демографический портрет для улучшения таргетинга. Есть также возможность сбора почтовых адресов или телефонов для смс-рассылок, - поясняет директор по работе с корпоративным и государственным сегментами в КТК Телеком.

Авторизация в сети поможет увеличить охват в соцсетях, если обязательным условием сделать публикацию в соцсетях с указанием компании. Это помогает сократить расходы на рекламу и повысить узнаваемость бизнеса.

Итак, желающим безопасно использовать бесплатный Wi-Fi нужно быть внимательными и по возможности просматривать информационные сайты, не проводя онлайн-платежи. Конфиденциальную информацию тоже лучше не вводить. Предпринимателям же нужно следить за безопасностью подключаемых точек доступа и устанавливать необходимое современное оборудование.

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