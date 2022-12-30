Севастопольская школьница передала свои сбережения бойцам на передовую и получила от них неожиданный подарок

Влада была невероятно счастлива получить в подарок от российских военных собаку, о которой она так давно мечтала. Фото: скриншот из видео

Приближается самый главный праздник - Новый год. Но не все будут отмечать его в кругу родных и близких. Многие наши соотечественники встретят начало 2023 года на передовой, защищая Родину.

Поздравляют с наступающими праздниками наших бойцов и жители полуострова. Ежедневно солдаты получают сотни писем со словами поддержки как от взрослых, так и от детей. Такие письма отправляет и 9-летняя жительница села Орлиное под Севастополем Влада Войтова.

В этот раз она решила поддержать российских военнослужащих по-особенному. У девочки в ее годы уже много увлечений: помимо школы она занимается танцами и плетет бисером. Поэтому порадовать военнослужащих девочка решила подарком, сделанным своими руками. Влада нарисовала для бойцов воодушевляющий рисунок, а вместе с ним отправила на фронт и все свои сбережения.

Военнослужащие были очень впечатлены таким поступком 9-летней девочки. Бойцы решили порадовать Владу в ответ. О трогательной истории новогодних чудес в материале «КП»-Крым.

ПОДДЕРЖИВАЮТ С САМОГО НАЧАЛА

Как рассказала «Комсомолке» мама девочки Елена Войтова, Влада поддерживает российскую армию с самого начала спецоперации.

- Мы родом из Донецка. Наш район постоянно подвергался обстрелам, и когда Владе был годик, мы переехали в Крым. Все наши родственники остались на Донбассе, поэтому происходящее на спецоперации для ребенка не просто слова, - говорит Елена.

Дядя Влады защищает родную землю с первых дней конфликта, а недавно получил серьезное ранение. Поэтому ребенок понимает, как важна для военнослужащих поддержка российских граждан.

ПЕРЕДАЛА СБЕРЕЖЕНИЯ ВОЕННЫМ

Деньги, переданные российским военнослужащим, Влада копила довольно долго - постепенно откладывала с того, что ей давали родители на личные расходы и с подарков от родственников. Точную сумму мама девочки предпочла не называть, но отметила, что это меньшее, чем можно поддержать наших бойцов.

- Влада сказала, что ей хочется помочь нашим защитникам и что у нее есть сбережения, - рассказывает Елена Войтова, - Конечно, мы были не против. И вместе с ее рисунком передали деньги. А потом нам позвонили и сказали, что бойцы очень прониклись таким поступком ребенка и хотели бы Владу отблагодарить.

Организаторы фонда поддержки участников СВО города Севастополя «За своих», которые передают письма и вещи бойцам, спросили Елену о самом заветном желании дочери.

Сначала девочка скромно попросила у военных книгу, которую ей тоже подарили. Фото: скриншот из видео

- Я сказала, что нам ничего не нужно, но упомянула, что Влада мечтает о собаке. Она давно просила, и мы собирались ей подарить щенка на 10-й день рождения, - отмечает Елена.

А сама Влада на вопрос о подарке лишь скромно попросила привезти ей книгу.

Но военнослужащие 810-ой отдельной гвардейской бригады ордена Жукова морской пехоты Черноморского флота все же решили, что юная патриотка заслуживает по-настоящему запоминающегося подарка на Новый год.

НАЗВАЛА ЩЕНКА ЯРСИ

В понедельник, 26 декабря, домой к Владе и ее родителям приехали российские военнослужащие, чтобы лично отблагодарить девочку за поддержку.

Как рассказывает Елена Войтова, родители специально не говорили Владе о гостях, чтобы был сюрприз.

Несмотря на то, что за день до приезда бойцов, Влада слегка приболела, она была очень счастлива лично пообщаться с защитниками нашей страны. А когда увидела собачку, едва смогла сдержать слезы радости.

Изначально собаке дали кличку Скарлетт, но Влада решила назвать ее Ярси. Фото: скриншот из видео

- Надо верить в чудеса. Это было очень здорово. Я даже не знаю, как они это все организовали, но приехали с собачкой и подарили ее Владе, - говорит Елена Войтова.

Щенка девочка назвала Ярси, и теперь не отходит от нового друга ни на шаг. А семья Войтовых с нетерпением ждет возвращения российских бойцов с победой.

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