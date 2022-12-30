«Каждому пассажиру по магнитику»: в новогодних троллейбусах в Крыму можно получить сувенир

Салон троллейбуса украшен по-новогоднему. Фото: Инцидент Крым и Севастополь/Telegram
В Крыму запустили новогодние троллейбусы. Украшенные гирляндами и мишурой, они курсируют в Симферополе, Алуште и Ялте. При этом для каждого пассажира у водителя, кроме билета - подарок, рассказали КП-Крым в ГУП «Крымтроллейбус».
- Это сувенир - магнит с изображением троллейбуса и логотипом предприятия, - рассказали на предприятии.
Традиции украшать троллейбусы к праздникам в Крыму уже несколько лет. Каждый год на линии выпускают как минимум по одной тематически украшенной машине.
- Стараемся запускать такие праздничные троллейбусы на 8 марта, на День Победы 9 мая и в новогодние праздники, - рассказали в пресс-службе предприятия.
Такие новогодние троллейбуcы в Крыму уже традиция. Фото: Инцидент Крым и Севастополь/Tg
Старания предприятия пассажиры уже оценили. В соцсетях появилось немало фото и положительных отзывов от тех, кому удалось дождаться именно новогоднего троллейбуса.
- Вот такая красота в троллейбусе № 7 в Симферополе! Неожиданно приятно. Водитель постарался!
- Новогоднее настроение! Приятно ехать!- пишут пользователи.
В Симферополе новогодний троллейбус курсирует по всем маршрутам предприятия, в Алуште следует по маршруту №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок», в Ялте работает на маршруте №1 «Троллейбусная станция – Красноармейское».
Троллейбус дарит пассажирам новогоднее настроение. Фото: Инцидент Крым и Севастополь/Tg
Курсировать такие троллейбусы будут до конца рождественских праздников.
Напомним, в Евпатории на этой неделе запустили новогодний «Трамвай желаний». Прогулка по городу на нем длится 1 час. Посетителей ждет увлекательный рассказ экскурсовода о многовековой истории Евпатории.
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