«Каждому пассажиру по магнитику»: в новогодних троллейбусах в Крыму можно получить сувенир

Салон троллейбуса украшен по-новогоднему. Фото: Инцидент Крым и Севастополь/Telegram

В Крыму запустили новогодние троллейбусы. Украшенные гирляндами и мишурой, они курсируют в Симферополе, Алуште и Ялте. При этом для каждого пассажира у водителя, кроме билета - подарок, рассказали КП-Крым в ГУП «Крымтроллейбус».

- Это сувенир - магнит с изображением троллейбуса и логотипом предприятия, - рассказали на предприятии.

Традиции украшать троллейбусы к праздникам в Крыму уже несколько лет. Каждый год на линии выпускают как минимум по одной тематически украшенной машине.

- Стараемся запускать такие праздничные троллейбусы на 8 марта, на День Победы 9 мая и в новогодние праздники, - рассказали в пресс-службе предприятия.

Такие новогодние троллейбуcы в Крыму уже традиция. Фото: Инцидент Крым и Севастополь/Tg

Старания предприятия пассажиры уже оценили. В соцсетях появилось немало фото и положительных отзывов от тех, кому удалось дождаться именно новогоднего троллейбуса.

- Вот такая красота в троллейбусе № 7 в Симферополе! Неожиданно приятно. Водитель постарался!

- Новогоднее настроение! Приятно ехать!- пишут пользователи.

В Симферополе новогодний троллейбус курсирует по всем маршрутам предприятия, в Алуште следует по маршруту №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок», в Ялте работает на маршруте №1 «Троллейбусная станция – Красноармейское».

Троллейбус дарит пассажирам новогоднее настроение. Фото: Инцидент Крым и Севастополь/Tg

Курсировать такие троллейбусы будут до конца рождественских праздников.

Напомним, в Евпатории на этой неделе запустили новогодний «Трамвай желаний». Прогулка по городу на нем длится 1 час. Посетителей ждет увлекательный рассказ экскурсовода о многовековой истории Евпатории.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ :

В Евпатории запустят новогодний «Трамвай желаний»

Любой желающий сможет прокатиться в трамвае вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, послушать истории о Евпатории и увидеть достопримечательности (подробнее)