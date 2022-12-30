«Из Крыма Сарделя снова отправится на фронт»: хозяин знаменитого лабрадора рассказал о планах на 2023 год

осенью шестилетняя собака с милой кличкой Сарделя отправилась в зону СВО. Фото: Дмитрий Фролов |ВК

Уходящий год показал, что мужественными бывают не только люди, но и животные. Одной из таких героинь стала шестилетняя собака специального назначения с забавной кличкой Сарделька. В начале ноября лабрадор уехала из теплого вольера в Симферополе прямиком в зону специальной военной операции. За время службы она спасла немало жизней и помогла выжить военным. Через месяц она вернулась обратно в Крым. О том, как сейчас живет лабрадор и что ждет Сарделю в новом году, рассказал ее хозяин – владелец симферопольского приюта «Лабрадом» Дмитрий Фролов.

Напомним, осенью шестилетняя собака с милой кличкой Сарделя отправилась в зону СВО. Наравне с бойцами лабрадор проявляла мужество и героизм. Без страхов каждый день она выполняла поставленные задачи. Но из-за того, что российские военные временно вышли с территории Херсона, Сарделька с чувством выполненного долга смогла вернуться в родной дом.

Сейчас собака чувствует себя хорошо. Фото: Дмитрий Фролов |ВК

«До призыва» наученная собака прошла много разных подготовок и курсов, но на этом останавливаться не планирует. Ее хозяин уже записал ее на различные курсы и организовал несколько тренировочных выездов в новом 2023 году.

- Мы расслабляться не планируем. Готовимся идти в бой. Все еще впереди. Когда наши снова начнут наступать, Сарделька отправится на фронт. А пока тренируемся дома, играемся с остальными собаками и наедаем недостающие килограммы, - отмечает Дмитрий Фролов.

Несмотря на то, что после возвращения Сардельки прошло больше месяца, иногда она вспоминает время, проведенное на СВО. Громкие звуки заставляют насторожиться и принять боевую позу. Но стоит лишь убедиться, что ничего не предвещает беды, так любимица своего хозяина показывает истинный характер.

Фото: Дмитрий Фролов |ВК

- Она всегда была веселая и игривая, постоянно приставала и задирала других собак, бесилась и веселилась. Но когда приехала со спецоперации, была очень грустная и худая. Мы даже испугались сначала, но потом освоилась, и все снова стало хорошо, - говорит хозяин приюта.

По словам хозяина, Сарделька за несколько недель на поле боя стала настоящей героиней. Со спасателями она помогала освобождать людей из завалов, обезвредила несколько мин и находила снаряды. Но не обошлось и без потерь. После фронта собака приехала с хромой лапкой.

- Она напоролась на гвоздь или на штырь. Но мы почти месяц обрабатывали разными мазями, поэтому рана полностью затянулась. Сейчас полноценно на нее наступает, - отмечает хозяин.

В скором времени Сарделя вместе с хозяином отправится на охоту. Чтобы не терять навыки и дополнительно развивать новые, Дмитрий Фролов планирует отдать собаку на новые курсы по военной подготовке.

- Также в новом году наша любимица точно снова отправится на фронт помогать бойцам. Они в ней нуждаются, поэтому мы заранее ее готовим и помогает не растерять все приобретенные навыки, - заключает Дмитрий.

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