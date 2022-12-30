Пенсии для неработающих пожилых людей будут проиндексированы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минувший год был продуктивным во всех отношениях. "Комсомолка" разобралась, что изменится в Крыму с 1 января 2023.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Вместо нескольких действующих мер поддержки семьи с небольшими доходами будут получать единое ежемесячно пособие на ребенка. Оно Универсальное пособие объединяет действующие меры поддержки семей с детьми: от беременности женщины до исполнения 17-ти лет ребенку. Как сообщили в Министерстве труда и соцзащиты Крыма, пособие будет назначаться в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного.

- Универсальное пособие назначается с применением комплексной оценки нуждаемости, как сейчас уже назначаются выплаты на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет. Дополнительно устанавливается возможность оформить выплату из материнского капитала для всех детей до 3 лет, вне зависимости от очередности рождения, если доход семьи – меньше двух прожиточных минимумов на человека, - отмечали в Минтруда.

Заявление на получение пособия можно подать в электронном виде на портале Госуслуги или же в МФЦ.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ И МРОТ

По данным Совмина Крыма, в 2023 году величина прожиточного минимума составить 15 199 рублей для работающего человека, для пенсионера – 11 992 рубля, для ребенка – 14 856 рублей.

Так, за год в республике этот показатель вырос на 13,6% (для взрослых) и на 16,7% (для детей).

Кроме того, на 6,3% по всей России вырастет минимальный размер оплаты труда. Он составит 16 242 рубля.

ТАРИФЫ ЖКХ

Тарифы на коммунальные услуги были проиндексированы с 1 декабря текущего года, а квитанции и платежки с повышенными платежами крымчане получат уже в начале января. Итак, электроснабжение подорожало на 9%, холодное водоснабжение и водоотведение – на 11,4%, отопление – на 11,4%, вывоз мусора – на 11,4%.

В среднем коммуналка подорожала на 8,8%. При этом в госкомитете по ценам и тарифам РК отметили, что тарифы для жителей республики останутся одними из самых низких из всех субъектов Южного федерального округа.

БИЛЕТЫ НА ПОЕЗДА

Увы, подорожают с нового года не только коммунальные услуги, но и билеты на поезда. Так, компания-перевозчик «ГрандСервисЭкспресс» сообщила о том, что с 1 января 2023 года проезд в плацкарте, купе и СВ подорожает на 8,1%.

В компании также уточнили, что стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах ограничивается государством. И в 2023 году предельно возможная индексация, по данным ФАС России, составляет не больше 8,1%.

Также в ГСЭ напомнили, что билеты в купе или СВ можно купить дешевле, если делать это заранее. Есть возможность запланировать поездку за 90 дней.

В пригородном железнодорожном сообщении цена проезда тоже изменится. Так, по данным Южной пригородной пассажирской компании, билет из Симферополя в Севастополь обойдется в 138,14 рубля (в текущем году – 128,22 рубля), из Анапы в Керчь – 511,28 рубля (в этом году – 481,28 рубля).

ВЫПЛАТЫ ПО БОЛЬНИЧНОМУ ЛИСТУ

Максимальный размер выплаты по больничному листу с 1 января будет повышен. Так, рабочие с восьмилетним стажем смогут получить до 2736,99 рубля за один рабочий день. В месяц можно получить до 84 846,69 рублей. Однако рассчитывать сумму выплаты будут с учетом дохода сотрудника за два предыдущих месяца. Кроме того, итоговая цифра будет зависеть от стажа. Если он от 5 лет и выше, рабочий может рассчитывать на 80% от среднего заработка, если меньше пяти лет – на 60%.

ПЕНСИИ

С начала января будут проиндексированы страховые пенсии для неработающих пожилых людей. Итак, пенсии вырастут на 4,8%.

В Минтруде ранее сообщали, что размер пенсий за год вырос на 15,3%. Так, средний размер выплат в январе составит 21 864 рубля.