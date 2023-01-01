В новогоднюю ночь в Крыму родилось 7 малышей

В роддоме нет выходных и праздников. Фото: Галина КОВАЛЕНКО/архив КП

Первый день нового 2023 года принес хорошие новости, вселяющие оптимизм.

- В новогоднюю ночь в Республике Крым родилось семь малышей - два мальчика и пять девочек. Четверо детей родилось в Симферополе, двое - в Евпатории и один малыш в Ялте, - такое радостное сообщение появилось в Telegram-канале главы РК.

Роддома работают без выходных и праздников, потому что неразумная и взбалмошная детвора появляется на белый свет, когда им заблагорассудиться, особо не спрашивая разрешения ни у родительниц, ни у медиков.

Первенство столицы Крыма во вкладе в улучшении демографической ситуации вполне предсказуемо, ведь Симферополь - самый большой и густонаселенный город Республики Крым.

Сергей Аксенов поздравил пап и мам младенцев, пожелав новорожденным расти здоровыми и счастливыми, и обязательно порадовать своих близких замечательными успехами и яркими талантами.

К разряду хороших новостей можно отнести и уже порядком поднадоевшую сводку по заболеваемости коронавирусной инфекцией: за минувшие сутки зафиксировали всего 23 новых случая заболевания ковидом, но не произошло ни одного летального исхода!

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