Крымские пожарные сняли трогательный клип с кроликами

Пожарные Крыма бережно относятся к ушастыми. Фото: кадр видео МЧС Республики Крым/VK

Символ 2023 года — Черный Водяной Кролик, которого считают дружелюбным зверем, дарующими спокойствие и стабильность. Крымские спасатели, решив видимо привлечь удачу на свою сторону, сняли с праздничным символом мимишное видео.

- Тын-тын-тын-тын, Новый год, Новый год, - звучит незамысловатая праздничная мелодия, под которую симпатичные крепкие парни берут на руки, гладят, прижимают к груди ушастых разных окрасов и пород.

Черный Водяной Кролик на Крымском полуострове не водится, да и вообще в масштабах всей планеты, это очень даже дефицитный зверь, поэтому сотрудники МЧС Крыма главные роли в клипе доверили рядовым, ничем непримечательным кроликам.

Косые оказанное доверие оправдали – настоящие паиньки вели себя тихо, скромно, смирно, терпеливо снося все превратности актерской судьбы. Хотя, если говорить, честно, все конфузы и перипетии киносъемок, как правило, остаются за кадром. На суд зрителям представляют лишь готовую парадную глянцевую обложку, без черновиков.

Клип получился веселым и радостным, хотя крымские парни проявили сдержанность, и в отличии от австралийских пожарных, ах, эти шалунишки австралийские пожарные!, не стали смущать женский пол обнаженным торсом и запредельной сексуальностью.

Сотрудникам МЧС по плечу любая ноша. Фото: кадр видео МЧС Республики Крым/VK

Работа в МЧС Крыма не для слабаков, поэтому здесь все ребята, как на подбор, физически натренированные и готовы в любую минуту прийти на помощь: если надо спасут заблудившегося человека или вытащат из трубы хвостатого «спелеолога»-недоучку.

Кстати, совсем недавно в Крыму выбрали лучшего спасателя. Супергероем стал Алексей Колотвинов из Симферополя.

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