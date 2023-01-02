Дети с восторгом встречают сказочных персонажей в Детском парке. Фото: МБУК "Парки столицы"/Tg

В новогодние праздники для детей в Симферополе подготовили множество мастер-классов, выставок и спектаклей. Публикуем полную программу детских развлечений в Симферополе с 3 по 7 января 2023.

Так, 3, 4 и 5 января в 10:00 всех желающих приглашают в МБУК МИГС для просмотра диафильмов времен СССР. В 12:00 там же пройдет мастер-класс по фактурной живописи для детей от 8 до 14 лет. В 15:00 взрослых и детей зовут в Детский парк, где пройдет театрализованная игровая программа «В поисках королевы Снега».

4 января в 15:00 в Центре эстрадного искусства начнется спектакль «Золушка». В это же время в Детском парке будет игровая программа «Дед Мороз в столичном парке».

5 января в 14:00 Детском парке начнется сказка «Рождественская история», а в 15:00 – театрализованная игровая программа «В поисках Королевы Снега». В это же время конкурсно-игровая программа «Новогоднее настроение» начнется в МБУК «КДЦ».

Перед Рождеством, 6 января, в Детском парке пройдет вечер народных традиций «Сочельник». Мероприятие начнется в 16:00. В 12:00 в этот день МБУК МИГС проведет экскурсию по новогодним выставкам в музее.

7 января в 12:00 на площади Ленина откроют и осветят Рождественский вертеп.

Кроме того, со 2 по 6 января на площади Ленина в Симферополе будет проходить детская анимационная программа «Новогодний хоровод». Детишек ждут с 15:00 до 16:00.

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