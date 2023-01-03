«Луна должна быть за спиной»: как в Крыму не пропустить первый в этом году звездопад в ночь на 4 января

2023 год подарит много ярких астрономических событий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый год начинается с подарков. Уже в начале января крымчане смогут наблюдать первый в 2023-м звездопад. Его пик придется в ночь с 3 на 4 января.

Звездопад Квадрантиды – это яркий метеорный поток, активность которого, как ожидается, составит до 110 метеоров в час или 1-2 метеора в минуту. Как пояснил КП-Крым научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров, наблюдать звездопад можно будет из любой точки Крыма, но, чтобы увидеть метеорный поток по максимуму, придется спрятаться от Луны.

- Точка, откуда эти метеоры летят, находится на севере. Поэтому они летят всю ночь. Но основной фактор - это Луна. В этом году она больше мешает наблюдению, засвечивая небо. И количество метеоров будет видно в десять раз меньше, чем можно было бы увидеть. Значит наблюдать метеорный поток нужно так, чтобы Луна была за спиной, за домом, искать более темное небо, - пояснил Сергей Назаров.

Метеоры летят со стороны несуществующего уже созвездия Стенной Квадрант, объясняет ученый. Отсюда и их название - квадрантиды. Они летят довольно медленно и оставляют за собой длинные и яркие хвосты.

- Вся площадь неба разделена на созвездия. Современные созвездия были приняты в период с 1922 по 1935 год. До этого времени созвездий было значительно больше, и они были другие, в том числе было и созвездие Стенного Квадранта, которое потом разделили между другими созвездиями, - рассказал ученый.

Лучшее время для наблюдений за квадрантидами, по данным астрономов - с полуночи и до рассвета. Никакие специальные приспособления для этого не нужны. Метеоры можно увидеть невооруженным глазом.

Кстати, такие звездопады жители планеты могут наблюдать каждый год в начале января.

При этом 4 января произойдет еще одно значимое астономическое явление. В этот день Земля будет находится на самом близком расстоянии от Солнца и нам будет виден самый большой солнечный диск в этом году.

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