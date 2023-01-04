Футбол вместо поздравления президента и работа в полной темноте: ведущий мероприятий вспомнил необычные новогодние случаи

Сергей Закамалдин ведет праздничные мероприятия по всему Крыму с 2014 года Фото: Сергей ЗАКАМАЛДИН

Считается, что работа ведущего мероприятий - не должность, а сказка. Пока остальные трудятся на заводах и портят спину, проводя полдня за компьютером, человек-праздник веселится в компании счастливых людей, где алкоголь течет рекой, а столы ломятся от еды.

Однако на деле эта профессия не такая простая, как может показаться на первый взгляд. О причудах и тонкостях необычной работы, «Комсомолке» рассказал ведущий Сергей Закамалдин, который не расстается с микрофоном на протяжении уже девяти лет.

ЗВЕРИНЫЙ КОРПОРАТИВ И ФУТБОЛ ВМЕСТО РЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА

Выбрать другой жизненный путь у Сергея Закамалдина не было шансов - он родился в творческой семье, где почти каждый вечер проходил под чтение стихов и исполнения песен в кругу родственников. Креативные задатки у молодого человека зародились еще в детстве, однако, вести праздничные мероприятия профессионально он начал девять лет назад - в 2014 году.

Сейчас Сергею 33 года и большую часть дня он не расстается с микрофоном: днем он - ведущий на радио «Комсомольская правда», а вечером - на различных крымских праздниках. За годы профессиональной деятельности у Сергея скопилось немало забавных историй.

- Около трех лет назад я вел предновогодний корпоратив у одного из директоров ветеринарной клиники. А среди гостей были и его подопечные - попугаи, хомяки, кролики и другие зверюшки. Человек так любил животных, что решил устроить праздник и для них. Поэтому я пел и даже проводил конкурсы не только для людей.

Работать Сергею приходится иногда даже и под бой курантов. На одном из таких новогодних корпоративах ведущий даже был вынужден пропустить традиционное поздравление президента Владимира Путина.

Работать Сергею приходится иногда даже и под бой курантов Фото: Сергей ЗАКАМАЛДИН

- В Великобритании тогда шел чемпионат по футболу и его транслировал один из федеральных каналов. Организаторы планировали позже включить речь президента, но ошиблись с кнопками. Поэтому вместо боя курантов все смотрели футбольный матч. Как сейчас помню - тогда играли Manchester United и Chelsea, - рассказывает Сергей.

ПРАЗДНИК В ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ

В работе ведущего не обходится и без внештатных ситуаций. И речь здесь не о перебравших с алкоголем гостях. Один из праздников Сергею Закамалдину пришлось провести в полной темноте - в заведении резко выключили свет.

- Гости сначала подумали, что это часть конкурса или элемент какой-то игры. Пришлось быстро придумывать другие развлечения, чтобы полсотни человек в зале не заскучали или, тем более, не испугались. На помощь пришли фонарики, и, конечно же, песни.

Как говорит Сергей, за все время работы ведущим с ним, к счастью, никогда не происходило жутких случаев - везло на адекватных гостей. Но и без раздражающих вещей не обходится. Чаще всего это связано с неработающей аппаратурой и любопытными детишками, которые пытаются нажимать кнопки на оборудовании в момент выступления.

«НЕ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ТЫ НА РАБОТЕ»

Как и в любой профессии, немаловажную вещь для ведущего играет и оплата его труда. О своем заработке Сергей предпочитает не распространяться, отмечая, что расценки у всех ведущих разные - это зависит от опыта и от специфики мероприятия.

- Гонорар ведущих на новогодний корпоративы, безусловно, отличается от гонорара на другие праздники. Еще это зависит от проведенного на сцене времени - ты можешь вести мероприятие от начала до конца на протяжении нескольких часов, либо пообщаться со зрителями трижды по 15 минут.

В своей работе Сергей Закамалдин всегда придерживается нескольких правил. Он старается до начала мероприятия узнать как можно больше о компании и о гостях, чтобы создать правильную атмосферу. Кроме того, ведущий, по словам Сергея, должен не забывать о том, что он находится на работе, поэтому ни о каких посиделках за столом и, тем более, употребления алкоголя, не может быть и речи.

- Если это хорошо знакомые мне люди, я могу присоединиться к компании, но только после того, как мероприятие закончено.

С микрофоном Сергей не расстается Фото: Сергей ЗАКАМАЛДИН

ЛГБТ-ВЕЧЕРИНКАМ - БОЙ

В работе Сергея неоднократно бывали случаи, когда он отказывался вести мероприятия. По его словам, чаще всего это связано с моральными убеждениями.

- Не буду вести праздники, скажем, для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Или в местах лишения свободы. Я трачу очень много сил на подготовку к любым мероприятиям, а те, которые противоречат моим нравственным устоям, я не буду вести ни за какие деньги.

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