Хотел подорвать мост и поджечь военкомат: россиянину дали 10 лет колонии

Дело рассматривал Верховный суд Республики Крым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Республики Крым приговорил к десяти годам лишения свободы россиянина, который поджег здание военкомата в Симферополе и собирался взорвать железнодорожный мост в Советском районе. Как сообщается на сайте ФСБ России, отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что мужчина выступал против проведения специальной военной операции. В мае 2022 года поджег здание военкомата в Симферополе, однако пожар вовремя заметили военные и потушили его. Кроме того, он собирался взорвать ж/д пути в Советском районе, для чего изучил конструкцию моста и заблаговременно приобрел противотанковую мину, однако его планы пресекли сотрудники ФСБ.

Мужчина был задержан в июне прошлого года. При обыске у него нашли гранату РГД-5, телефон с фотографиями железнодорожных мостов на полуострове, а также блокнот с собственноручно нарисованной схемой расположения схрона со средствами поражения. В схроне силовики обнаружили противотанковую мину и взрыватель с запалом.

– Это самый настоящий террорист, диверсант. Такие, как он получили задание вредить и запугивать народ. Для таких необходимо применять самое жесткое наказание. Это терроризм, – заявил военный комиссар Симферопольского района Алушты Константин Качаров.

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