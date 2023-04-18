Доступная ипотека: с начала года РНКБ выдал 1 миллиард рублей по госпрограммам

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние девять лет в многоквартирных домах Крыма построили почти 2 миллиона квадратных метров жилья, сообщила в марта член Совета Федерации Ольга Ковитиди. По ее словам, до 2030 года планируется ввести в эксплуатацию 11 миллионов «квадратов» нового жилья. По сравнению с украинским периодом объемы строительства многоквартирных домов выросли почти в два раза. При этом в 2022 году в республике ввели рекордное количество жилья - почти 930 тыс. кв. м с перевыполнением плана на 16%.

Жилье в крымских новостройках и на вторичном рынке пользуется спросом. Этому способствует, по оценке аналитиков, не только хороший климат и близость к морю, но и быстрые темпы развития инфраструктуры на полуострове. Самый доступный вариант обзавестись своим жильем - оформить ипотечный кредит. По данным крымского банка РНКБ, с начала 2023 клиенты получили около 1200 кредитов на покупку жилья на сумму 6,3 миллиарда рублей. И желание приобретать жилье в ипотеку с каждым годом растет.

Так, в РНКБ отметили увеличение объема выданных ипотечных кредитов на 25% (сравнивали первый квартал 2022-го с тем же периодом в 2023-м году). Средний чек ипотечного кредита, по данным банка, в первом квартале 2023 года составил 3,9 миллиона рублей (это на 20% больше, чем в тот же период минувшего года). Также в РНКБ сообщили, что больше 1 миллиарда рублей было выдано в рамках государственных ипотечных программ по льготной процентной ставке. Больше 50% от этой суммы были выданы по программе «Ипотека с господдержкой».

РНКБ - участник программ «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Сельская ипотека», «IT-ипотека», в рамках которых можно получить кредит по сниженной процентной ставке. Если клиент покупает квартиру в жилищных комплексах, которые строятся с участием проектного финансирования РНКБ, ставка будет снижена еще на 1%.

- Государство реализовало целый комплекс мер поддержки строительства и ипотечного кредитования, благодаря которым семьи могут приобретать жилье на максимально комфортных условиях, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Мы отмечаем активный рост спроса на улучшение жилищных условий и увеличение объемов выдач, в том числе и дистанционной ипотеки - количество выдач по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилось втрое.

КСТАТИ

Клиенты РНКБ могут оформить ипотеку дистанционно. Так, 30% от всех ипотечных кредитов получили жители других регионов России, которые проявили большой интерес к покупке жилья в Крыму. Все документы оформляются в электронном виде. Благодаря биометрии и другим цифровым технологиям недвижимость на полуострове можно приобрести без визита в Крым и в офис РНКБ. По данным банка, жители разных регионов России оформили дистанционные кредиты на сумму свыше 600 млн руб.

Подать заявку на получение ипотечного кредита можно без визита в офис на сайте банка или в мобильном приложении РНКБ.

Реклама. https://www.rncb.ru/ LjN8K9heB