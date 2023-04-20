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Общество20 апреля 2023 12:30

В Севастополе не будут проводить парад Победы 9 мая

Ранее такое решение приняли в Крыму
Алексей ЕЛАГИН
Губернатор пообещал не оставить ветеранов без внимания

Губернатор пообещал не оставить ветеранов без внимания

Фото: Юрий ЮГАНСОН

В Севастополе приняли решение не проводить парад Победы 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

Губернатор Михаил Развожаев рассказал, что накануне общался с командованием флота.

– Принято решение не проводить Парад 9 мая. Безусловно, мы не оставим без внимания ветеранов, – заверил он.

Развожаев отметил, что на следующей неделе пройдет заседание оргкомитета на котором станет известно, какие мероприятия пройдут в Севастополе.

Напомним, власти Крыма приняли решение отменить Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» 9 мая по соображениям безопасности. Глава республики Сергей Аксенов заверил, что ветераны не останутся без внимания.

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