В Севастополе не будут проводить парад Победы 9 мая

Губернатор пообещал не оставить ветеранов без внимания Фото: Юрий ЮГАНСОН

В Севастополе приняли решение не проводить парад Победы 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

Губернатор Михаил Развожаев рассказал, что накануне общался с командованием флота.

– Принято решение не проводить Парад 9 мая. Безусловно, мы не оставим без внимания ветеранов, – заверил он.

Развожаев отметил, что на следующей неделе пройдет заседание оргкомитета на котором станет известно, какие мероприятия пройдут в Севастополе.

Напомним, власти Крыма приняли решение отменить Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» 9 мая по соображениям безопасности. Глава республики Сергей Аксенов заверил, что ветераны не останутся без внимания.