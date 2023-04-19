Боится темноты, но ночевал в заброшке: как нашли 11-летнего мальчика в Евпатории

Всю ночь парня искали по кустам и заброшкам. Фото: "ЛизаАлерт"/Вконтакте

11-летнего подростка из Евпатории, который ушел из дома в одной рубашке, прихватив с собой тысячу рублей, нашли в заброшке неподалеку. Подробности поисков рассказали волонтеры организации «ЛизаАлерт». Напомним, об исчезновении ребенка стало известно вечером 17 апреля. На ноги были подняты правоохранители и волонтеры.

- Ребенок ушел на прогулку и до настоящего времени домой не вернулся. Был одет в темные кроссовки, спортивные штаны с лампасами, синюю рубашку - на улице холодно, ребенок одет не по погоде, ночь. Принимаем решение выезжать на активный поиск, - поделились информацией о ходе поисков в отряде «ЛизаАлерт».

К поискам были привлечены почти сорок волонтеров. Фото: "ЛизаАлерт"/Вконтакте

О готовности к выезду сообщили 37 добровольцев. Родители рассказали, что их сын боится темноты и далеко от дома не уходит, поэтому первым делом волонтеры стали прочесывать прилегающую территорию.

Карта поисков. Фото: "ЛизаАлерт"/Вконтакте

Поля, заросли, заброшенные и недостроенные строения вокруг - совместные группы сотрудников полиции и «ЛизаАлерт» тщательно осматривали каждый закоулок. Утром к поискам готовились привлечь дополнительные группы людей, но в шесть утра подростка нашли в одной из заброшек.

К утру парня нашли в одном из заброшенных строений в Евпатории. Фото: "ЛизаАлерт"/Вконтакте

- Парень переночевал в заброшенном здании и собирался идти домой. Полицейские передали несовершеннолетнего родителям. Противоправных действий в отношении него совершено не было, - сообщили в МВД республики.

Утром к поискам планировали привлечь дополнительные группы людей. Фото: "ЛизаАлерт"/Вконтакте

Как выяснилось, подросток раньше уже убегал из дома. Год назад его также искала полиция и волонтеры. И в прошлый раз его нашли в одной из заброшек.

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