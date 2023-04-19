За три месяца 2023 года владельцы «детских карт» РНКБ потратили 165 миллионов рублей

Фото: rncb.ru

Несколько лет назад у крымчан появилась возможность оформить детскую банковскую карту. Получить банковский пластик и пользоваться электронными деньгами могут дети от 6 до 18 лет.

Детскую карту оформить достаточно просто. Для этого родитель должен подойти в отделение банка со своим паспортом, свидетельством о рождении и СНИЛС ребенка. Дети могут оформить карту самостоятельно с 14 лет после получения паспорта. Но для этого потребуется разрешение родителя. Детская карта оформляется как дополнительная к родительской. Потому отдельно перечислять деньги на нее не нужно. Достаточно установить ежедневный или ежемесячный лимит на своей карте, доступный для ребенка. Так родитель точно не забудет отдать деньги на карманные расходы.

Оформить детский пластик можно в банке РНКБ. По данным кредитного учреждения, за первые три месяца текущего года владельцы детских карт совершили 1,7 миллиона рублей операций на общую сумму около 165 миллиона рублей. Средний чек операции по такой карте составил 97 рублей, а максимальная сумма покупки за первый квартал – 26431 рубль. В банке отмечают, что количество и объем операций по детским картам увеличились в 2,6 и 2,9 раз (в сравнении с первым кварталом 2022 года).

Также в РНКБ отметили, что банк выдал больше 12 тысяч карт для юных пользователей в первом квартале 2023 года. Это на треть больше, чем в тот же период прошлого года.

В КАКИХ ГОРОДАХ ДЕТИ ТРАТЯТ БОЛЬШЕ ВСЕГО ДЕНЕГ

Максимальное количество платежей среди юных пользователей карт зафиксировали в Симферополе, Севастополе, Ялте, Керчи и Евпатории. Чаще всего дети оплачивают картами поездки в общественном транспорте. Так, с помощью детских карт было оплачено больше 740 тысяч поездок с начала года. Это в 2,3 раза больше аналогичного показателя в первом квартале 2022-го.

КСТАТИ

С помощью детских карт их юные владельцы могут оплачивать товары и услуги в магазинах, пополнять счет мобильного телефона или же подтверждать льготный проезд (или оплачивать его, если нет льготы). Операции по детским банковским картам практически не ограничены. Единственное, на что нужно обратить внимание - недоступны покупки в интернете. И это большой плюс, ведь юные клиенты банка не всегда могут отличить сайты мошенников от безопасных и надежных. Даже если ребенок потеряет пластик, карту можно легко заблокировать в мобильном приложении и перевыпустить новую. Этот процесс займет всего несколько дней. Виртуальные деньги останутся в сохранности, а вот наличные уже никто не вернет. Потому выгоднее завести ребенку карту, а не давать наличные деньги на карманные расходы.

Пользуясь картой, ребенок учится азам финансовой грамотности, так что во взрослом возрасте чадо уже будет уметь планировать расходы. Ребенок может накопить на мечту с помощью специального детского вклада. Детские карты обычно яркие и красивые, так что дети и подростки будут с удовольствием их использовать, ощущая себя по-настоящему взрослыми.

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