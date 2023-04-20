Ни врача, ни аптеки: как живет курортный поселок Новый Свет в межсезонье

Поселок Новый Свет - настоящий рай для любителей моря и гор. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поселок Новый Свет, давший название известному шампанскому и знаменитый своими живописными бухтами с гротами, расположен в восьми километрах от Судака. Основанный князем Голицыным как Парадиз, нынешний Новый Свет вполне оправдывает свое первоначальное название – здесь настоящий рай для тех, кто любит море, горы и готов отказаться от некоторых благ цивилизации.

Кроме того, что в поселке нет центрального отопления и хозяйственных магазинов, его жители живут без аптек, а с недавних пор и без врача. Единственная амбулатория, которая существовала еще со времен Советского Союза, была закрыта на ремонт в августе 2021 года, спустя полтора года уволились врач и медсестра.

- После реконструкции там что-то до сих пор не могут решить вопрос с подключением к сети. К врачу теперь приходится ездить по серпантину в Судак. За нами закрепили педиатра, но, по правде говоря, чувствуется, что нам там не очень рады, у них ведь и свой участок не маленький, - рассказала КП-Крым одна из местных жительниц.

Нет в Новом Свете и ни одной аптеки. Высокая аренда и минимальная проходимость в осенне-зимний период (в поселке чуть более 1,2 тысячи жителей) делают бизнес убыточным, говорят предприниматели. Поэтому аптеки если и открываются, то на сезон и для курортников. Правда, торгуют там в основном гигиеническими прокладками и кремом от загара, сетуют жители в социальных сетях.

- Наши люди уже привыкли ездить за покупками в Судак и в Симферополь. Потому что у нас и магазинов нет хозяйственных, и в продовольственных цены выше. Поселок же тупиковый. И дорогой во всех смыслах. Здесь выше цены на недвижимость, но и зарабатывают тут прилично. Поселок не для бедных, - рассказал один из жителей Нового Света.

ВРАЧ БУДЕТ

Открыть поселковую амбулаторию после реконструкции в Минздраве республики обещают после подключения ее к сетям электроснабжения, закупки медицинского оборудования и поставки новой мебели. До тех пор, пока не будет укомплектован штат медработников, приезжать и вести прием местных жителей будут специалисты судакской поликлиники, сообщили КП-Крым в пресс-службе Министерства здравоохранения.

- На данный момент с целью своевременного оказания медицинской помощи населению для обслуживания вызовов на дом за территорией пгт. Новый Свет закреплен фельдшер. Все вызовы обслуживаются своевременно. Амбулаторный прием пациентов осуществляется в поликлинике ГБУЗ РК «Судакская городская больница» в соответствии с графиком приема специалистов, - сообщили в пресс-службе.

После открытия амбулатории в Новый Свет организуют и адресную доставку льготных лекарств. Такая же доставка от ГУП «Крым Фармация» сейчас осуществляется в соседние села Дачное, Грушевка, Веселое, Морское и Солнечная Долина. Получить лекарства льготники могут в амбулаториях, не выезжая в Судак.

При этом, по данным Минздрава, на территории Нового Света официально функционируют три коммерческих аптеки. Видимо те самые, которые открываются только летом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Треть ресторанов в Крыму не откроется во время курортного сезона

Летний общепит переживает не лучшие времена (подробнее)

Купальный сезон 2023 в Крыму: когда вода прогреется до комфортных температур

В мае в Крыму температура морской воды поднимется до 18 градусов (подробнее)