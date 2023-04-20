Ялтинцев напугал мужчина, разгуливающий по набережной с автоматом в руке

Прохожий одной рукой разговаривает по телефону, а второй – использует ружье как трость. Фото: "Жесть Крым"/ВК

Жителей и гостей Ялты на днях напугал странный мужчина, который по набережной разгуливал с автоматом в руках. Необычную прогулку даже сняли на видео, кадры быстро разлетелись по соцсетям и собрали сотни недоумевающих комментариев.

На видео видно, как прохожий одной рукой разговаривает по телефону, а второй – использует ружье как трость, опираясь на нее всем своим весом. Многозадачность мужчины поразила ялтинцев, но больше всего вопросов вызвал именно автомат. Кто-то не поверил, что оружие настоящее, но нашлись и те, кто всерьез забеспокоился.

Мужчина напугал жителей Ялты. Фото: "Жесть Крым"/ВК

- Вот такой вот персонаж сегодня гулял по Ялте. Подходить и спрашивать как-то не решились, мало ли, еще выстрелит, - отмечают под постом в группе «Жесть Крым».

- Вы не понимаете, это трость, - шутят другие.

- И как после такого детей отпускать, когда куча неадекватов по улицам разгуливает? – спрашивают пользователи.

Оказалось, молодого человека с автоматом в руках встретили на улице курорта еще во вторник,18 апреля, но обращений в полицию в этот день так и не поступало. По словам очевидцев, проходящие мимо только оборачивались и старались держаться подальше от городского сумасшедшего. Некоторые при виде ружья пугались и ускоряли шаг.

Однако, как удалось узнать КП-Крым, в тот день по улицам курортного города шел страйкболист, который возвращался домой после очередной тренировки.

- Сотрудники полиции города Ялты изучили видеозапись, опубликованную в одной из социальных сетей. В результате проведенной проверки установлено, что данный предмет является страйкбольным оружием, то есть копией боевого вооружения, использующимся для стратегических игр, - рассказали КП-Крым в пресс-службе регионального МВД и добавили, что автомат не представлял опасности.

В полиции также напомнили страйкболистам о том, что спортинвентарь нужно переносить или перевозить исключительно в закрытом виде.

- Носить оружие в открытую без кейсов, чехлов допускается только на территории, специально предназначенной для игры в страйкбол. Соблюдение этих рекомендаций позволит хозяевам избежать неурядиц со страйкбольным вооружением, - добавили в полиции.

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