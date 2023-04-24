Что известно об утренней атаке дронов в Севастополе 24 апреля 2023: губернатор рассказал о последствиях

В результате случившегося никто из людей не пострадал Фото: Анастасия ЖУКОВА

В понедельник, 24 апреля, из-за взрывов беспилотников в Севастополе повыбивало стекла в четырех жилых домах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников повыбивало стекла в четырех жилых домах. Люди не пострадали, – подчеркнул губернатор.

Развожаев поручил своему заму Евгению Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения.

– Управляющие компании с оперативными службами проводят подомовой обход территории в Стрелецкой бухте. Остекление окон уже ведется, – добавил губернатор.

Развожаев также подчеркнул, что в Бухту Стрелецкую дрон не вошел.

– Внешним рейдом Севастополя является акватория, ограниченная меридианом мыса Херсонес, параллелью устья реки Кача и береговой линией до границ внутреннего рейда, то есть перед входом в бухту, где установлено заграждение, это внешний рейд, – пояснил губернатор.

Он также подчеркнул, что разрушений зданий, а также причальных и других сооружений не произошло. Губернатор призвал жителей доверять только официальной информации.

Напомним, в ночь на понедельник, 24 апреля, два дрона пытались атаковать Севастополь. Один из них уничтожили, а второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, а потому никакие объекты не повреждены. Развожаев подчеркнул, что в городе тихо, но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.

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