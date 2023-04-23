В Ялте легковушка врезалась в опору ЛЭП, пострадали два человека

Водитель пикапа не справился с управлением и влетел в опору ЛЭП. Фото: МВД России по Республике Крым

Утром воскресенья в поселке Гурзуф под Ялтой произошла дорожная авария с двумя пострадавшими, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

По предварительной информации, около 05:20 44-летний водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Ялты, на закруглении проезжей части не выбрал безопасную скорость и, не справившись с управлением, влетел в опору ЛЭП.

Фото: МВД России по Республике Крым

Фото: МВД России по Республике Крым

Фото: МВД России по Республике Крым

Фото: МВД России по Республике Крым

– В результате ДТП 39-летний пассажир и 15-летняя пассажирка автомобиля «Mitsubishi» получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение, – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что несовершеннолетняя пассажирка в момент аварии находилась на заднем сиденье и была пристегнута.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

Напомним, накануне под Бахчисараем случилось смертельное ДТП – грузовик МАЗ протаранил встречную легковушку. Водитель легкового автомобиля получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте аварии.

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