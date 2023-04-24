С начала года сельхозпроизводители получили 500 миллионов рублей в качестве льготных кредитов от банка РНКБ

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Предприниматели, которые занимаются сельским хозяйством, могут рассчитывать на поддержку от государства. Так, например, в банке РНКБ фермеры получают льготные кредиты. В первом квартале текущего года банк выдал сельхозпроизводителям около 500 миллионов рублей в качестве кредитов. Это в полтора раза больше, чем в тот же период прошлого года.

В банке напомнили, что аграрии могут получить льготные кредиты по федеральной программе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (ПП РФ №1528) по сниженной процентной ставке. Согласно условиям госпрограммы, представители агропромышленного комплекса могут получить в банках льготный кредит по ставке от 1 до 5% годовых. А кредитным организациям компенсируется недополученная прибыль из федерального бюджета.

Итак, сельхозпроизводители могут рассчитывать на краткосрочные кредиты (до одного года) и на инвестиционные - от 2 до семи лет включительно. Максимальная сумма - до 200 миллионов рублей. Кредитование предоставляется на развитие подотраслей растениеводства, животноводства, переработки продукции растениеводства и животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Все требования, которые нужно выполнить предпринимателю для получения льготного кредита, обозначены на сайте РНКБ. В их числе - подтвержденный опыт работы в сельскохозяйственном бизнесе не менее двух лет, наличие документов, подтверждающих право собственности на основное место ведения бизнеса и другие.

- Местные производители являются опорой для региональной экономики, именно поэтому так важно предоставлять им финансирование на максимально выгодных условиях, и государство принимает для этого все необходимые меры, - говорит вице-президент, директор Департамента корпоративного бизнеса Сергей Билецкий. - Спрос на кредиты по льготной программе у сельхозпроизводителей постоянно растет, в том числе у предприятий малых форм хозяйствования, и у нашего банка есть все необходимые ресурсы для поддержки представителей аграрно-промышленного комплекса.

КСТАТИ

В РНКБ отметили, что в Крыму участниками федеральной программы льготного кредитования чаще всего становятся аграрии, которые занимаются растениеводством, в том числе и виноградарством. Кроме того, такие льготы используют и предприниматели, которые одновременно занимаются животноводством и растениеводством. Чаще всего кредиты оформляются на срок до 1 года.

Также в РНКБ напомнили, что в апреле 2023 года банк заключил соглашение о сотрудничестве с Государственным бюджетным учреждением Республики Крым «Крымский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса». Стороны будут обмениваться опытом и информацией в области развития агропромышленного комплекса. Также предметом соглашения стало оказание организационных мер поддержки для сельхозпроизводителей малого и среднего бизнеса, направленных на создание и развитие инфраструктуры поддержки сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования Крыма.

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