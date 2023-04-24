Экс-начальницу управления молодежи Симферополя осудят за взятки в 2,5 млн рублей

В апреле прошлого года чиновников взяли с поличным сотрудники регионального УФСБ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Симферополе перед судом предстанет экс-начальница управления молодежи, спорта и туризма администрации города, а также двое ее подчиненных. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, они обвиняются в получении взяток на общую сумму 2,5 млн рублей.

– Одна из обвиняемых, являясь руководителем казенного учреждения, организовала преступную группу, к участию в которой привлекла своих подчиненных. На протяжении нескольких лет обвиняемые получали от представителей общественных спортивных объединений взятки в размере 10% от суммы выделяемых из бюджета денежных средств на субсидирование возмещения затрат на планируемые спортивные мероприятия, – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю, с 2021 года фигуранты получали от руководителей симферопольских спортшкол, молодежных центров, президентов спортивных федераций денежные средства в размере от 17 тысяч до 400 тысяч рублей «за общее покровительство и отсутствие искусственно созданных препятствий в работе». В апреле прошлого года после получения очередной взятки чиновников взяли с поличным сотрудники регионального УФСБ.

– Вина обвиняемых подтверждается показаниями свидетелей и обвиняемых, данными в ходе допросов и очных ставок, материалами оперативно-розыскной деятельности, протоколами осмотров предметов и документов, а также иными материалами уголовного дела, – добавили в региональном Следкоме.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Симферополя.

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