Дважды отсидел за убийство: в Феодосии рецидивист застрелил соседку из-за ее собаки

Обвиняемому грозит до 15 лишения свободы. Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Феодосии 66-летнего местного жителя обвиняют в убийстве 55-летней соседки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла утром во вторник, 25 апреля, в селе Ближнее. Во дворе дома по улице Советской между соседями возник конфликт. Поводом для ссоры послужил шум, исходивший от собаки, живущей у женщины.

– Злоумышленник с целью расправы взял охотничье ружье и произвел несколько выстрелов в соседку, от которых пострадавшая скончалась, – отметили в СК.

Крымчанина задержали. Выяснилось, что мужчина год назад вышел из тюрьмы, где сидел за убийство. В СК подчеркнули, что за такое преступление фигуранта судили дважды. Ему предъявили обвинение. Мужчину собираются заключить под стражу.

В пресс-службе крымской прокуратуры сообщили, что контролируют ход расследования уголовного дела. В надзорном ведомстве уточнили, что фигурант стрелял в область грудной клетки соседки. Согласно законодательству, обвиняемому грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

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