Крымчанин набросился с ножом на случайного прохожего

Нападавший думал, что его жертва мертва Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сакский городской суд признал ранее судимого местного жителя виновным в покушении на убийство, совершенное из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Трагедия произошла в апреле 2022 года. Пьяный крымчанин без какого-либо видимого повода напал на случайного прохожего. Злоумышленник достал нож и начал бить мужчину по голове, шее, а также конечностям. Из-за ранений пострадавший потерял сознание и упал.

Нападавший подумал, что мужчина мертв, и сбежал. К счастью, раненому вовремя оказали медицинскую помощь, и он остался в живых.

– Виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, – отметили в прокуратуре.

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