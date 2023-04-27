Севастополец, насиловавший свою 13-летнюю дочь, пойдет под суд

Мужчина совершал преступления против ребенка, будучи пьяным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе 45-летнего жителя Нахимовского района обвиняют в изнасиловании и совершении иных действий сексуального характера в отношении 13-летней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

С декабря 2021 по март 2022 года, пока жены не было дома, пьяный севастополец совершал преступления сексуального характера в отношении своей 13-летней дочери.

– Спустя время педагоги школы заметили подавленное психологическое состояние подростка, в ходе доверительных бесед им удалось получить от девочки сведения о том, что она подвергается дома половому насилию со стороны отца, – отметили в СК.

Информацию передали правоохранителям. Следователи и полицейские выяснили, что мужчина причастен к преступлениям против собственной дочери. Обвиняемого заключили под стражу. Сотрудники СК собрали достаточную доказательную базу, а также провели необходимые экспертизы.

– Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд, – говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Севастополя сообщили, что обвинительное заключение утверждено. Уголовное дело направили в Нахимовский районный суд.