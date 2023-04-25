Крымчане могут купить электромобили в кредит с выгодой до 1 миллиона рублей

Фото: Ирина Касеева

Машин, которые «питаются» не бензином, а электричеством, становится все больше. У современных электромобилей под капотом находится не двигатель внутреннего сгорания, а автономный электрический источник питания. Главный и основной плюс таких машин в том, что они более экологичны и не загрязняют окружающую среду. А для владельцев электрокаров есть несколько очевидных выгод: бесплатный проезд по платным федеральным дорогам, сниженный транспортный налог и льготное кредитование при покупке авто.

Например, крымчане могут воспользоваться выгодными условиями при покупке электромобиля от бренда Evolute. О запуске партнерской программы объявил банк РНКБ и автопроизводитель «Моторинвест». Итак, клиенты могут приобрести электромобили марки I-JOY или I-PRO со скидкой от производителя до 375 тысяч рублей, если оформят автокредит с помощью банка РНКБ. Кроме того, клиенты банка получают дополнительную скидку — 25%. Но ее размер будет не больше 625 тысяч рублей по госпрограмме на покупку электромобиля. В целом покупатели электромобилей могут сэкономить до 1 миллиона рублей. Это максимальная скидка.

Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на официальном сайте банка (раздел «Автокредитование» - Предложения партнеров»). Из основных требований — первоначальный взнос в размере 5%, срок кредита до семи лет, а максимальная сумма кредитования - 6 миллионов рублей.

КСТАТИ

Оформить кредит на электромобиль Evolute можно также в рамках собственных программ от банка РНКБ - «Автостандарт» и «Автолайт». Ознакомиться с условиями всех программ автокредитования, включая льготные, а также оформить онлайн-заявку на получение кредита можно без посещения операционного офиса на сайте банка или в мобильном приложении «РНКБ 24/7».

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