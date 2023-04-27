Море, пес и горы. Новые серии снятого в Крыму детективного сериала «БиМ-2» выходят на экраны

Действие фильма происходит в небольшом курортном городке, с этой задачей отлично справилась Феодосия. Фото: nikiforovdenisofficial

В начале мая на экраны выходит продолжение второго сезона детективного сериала «БиМ» с Денисом Никифоровым в главной роли. Об этом актер известил своих подписчиков в социальной сети. Новые серии (с 16-той по 30-ю) снятого в Крыму фильма покажет телеканал «НТВ». Благодаря легким и веселым сюжетам, незаурядным героям, особой морской атмосфере и, конечно же, милому псу, сериал полюбился зрителям и продолжает собирать высокие рейтинги.

Денис Никифоров и пес Фунтик, сыгравший Бима. Фото: nikiforovdenisofficial

Съемки фильма проходили в Феодосии. Как признался позже режиссер проекта Павел Дроздов (он и сам снялся в эпизоде - сыграл врача), это были самые длинные съемки в его карьере – «местами сложные и нервные, но всегда позитивные и с улыбкой». Съемочный процесс в Крыму длился целых полгода - с июня по декабрь прошлого года. Причем уже спустя месяц, 9 января, на экраны вышли первые серии «БиМа-2».

- Как же так? Первый сезон ждал своего выхода больше года, второй с пылу с жару! Так это все благодаря вам, дорогие зрители! Вы просили – мы сделали, - отмечал у себя на страничке в социальной сети Павел Дроздов.

Режиссер сериала Павел Дроздов в одном из эпизодов сыграл врача. Фото: paveldrozdov

Фильм изобилует юмором, а также красивыми видами и необычными локациями. Главные герои – капитан полиции Макар Климов в исполнении Дениса Никифорова и лохматый черно-белый пес Бим, которого сыграл ландсир по кличке Фунтик – идут по следу преступников на земле и на воде, ищут улики в горах и катакомбах, погружаются в городские трущобы и в цыганские страсти.

Принять участие в съемках посчастливилось многим крымчанам. Набор в массовку практически не прекращался. Нужны были байкеры, бандиты, санитары, смешной массажист и просто прохожие. На пробы съезжались крымчане со всего полуострова и даже туристы.

Основной локацией съемок стало море. Фото: paveldrozdov

«Комсомолка» рассказывала о пятилетней актрисе Алене Каретко. Юная феодосийка настолько гармонично смотрелась в кадре, что завидовали даже профессионалы. Девочка сыграла не просто в эпизоде, а стала героиней целой серии. По сценарию она играла свою ровесницу, которую похитили со двора частного дома.

- Ей все нравится, каждый день бы снималась,- рассказала КП-Крым мама девочки Анастасия Каретко.

Настоящей же звездой сериала стал Фунтик, сыгравший лохматого напарника Дениса Никифорова. Огромный пес поначалу пугал сценарных «преступников», но после команды «Стоп» лихо их облизывал. Накануне актер опубликовал милое видео, на котором проводит время с Фунтиком на даче. Кинопес, судя по кадрам, отлично себя чувствует и рад повышенному вниманию.

Во время съемок было весело, признался режиссер. Фото: paveldrozdov

Как рассказала ранее КП-Крым постановщик сцен с животными Екатерина Мамакина, на протяжении всего периода съемок Фунтик знал, где стоит вагончик Дениса Никифорова и каждое утро приходил дать лапу, чтобы получить свой сырник. А любимыми сценами пса в фильме стали поедание шаурмы, скоростные пробежки и купание.

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