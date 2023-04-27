Больше тысячи предприятий Крыма, Севастополя и Кубани принимают платежи через смартфоны

Фото: Анна ВОЛКОВА

Смартфон можно использовать в качестве платежного терминала. Новый сервис «SoftPOS от РНКБ» подключили больше тысячи предприятий в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.

Бизнесменам такая технология намного облегчает работу: для приема платежей не нужно устанавливать дополнительное оборудование. Потребуется только смартфон Android с поддержкой NFC. Устройство должно быть подключено к интернету. Особенно удобным такой способ оплаты будет для фрилансеров, которые предоставляют услуги на выезде, для предприятий малого и среднего бизнеса, служб доставки, курьеров, таксистов. Мобильный эквайринг позволяет принимать платежи, не привязываясь к конкретной торговой точке.

КАК РАБОТАЕТ СЕРВИС

Принцип оплаты остается привычным: продавец вводит на экране сумму покупки за выбранный товар, а покупатель прикладывает карточку к устройству и оплата мгновенно проходит. Данные считываются и отправляются банку-эквайеру для проведения операции в платежной системе. В приложении отображается результат авторизации.

Как пояснили в РНКБ, сервис позволяет принимать оплату за товары и услуги с помощью бесконтактных карт, смартфона с установленным приложением MirPay. Кроме того, можно расплачиваться по QR-коду в рамках системы быстрых платежей. Покупатель может выбрать оптимальный способ оплаты. Чек ему отправят на электронную почту, или же клиент может отсканировать его по QR-коду с телефона продавца.

Вся отчетность, которая потребуется предпринимателю, отображаются в удобном личном кабинете сервиса «SoftPOS от РНКБ». Здесь можно посмотреть чеки, выписки по операциям, графики, статистики оплат и прочее.

- Подключить этот сервис могут не только новые, но и наши действующие клиенты, - говорит заместитель председателя Правления РНКБ Николай Билан. – Этот сервис позволяет предпринимателям экономить средства на приобретение или аренду оборудования и на его обслуживании, а также предложить покупателям самый удобный для них способ оплаты.

Сама по себе технология SoftPOS надежна для расчетов. Она получила сертификацию безопасности международных платежных систем, поскольку защищена от взломов, перехвата транзакций и карточных данных. Так что сервис позволяет без рисков принимать банковские платежи у клиентов. Кроме того, стоит отметить, что операция бесконтактной оплаты происходит через NFC модуль на смартфоне. Данные зашифрованные и полностью соответствуют всем стандартам безопасности.

КОНКРЕТНО

Подробнее ознакомиться с условиями и подать заявку на подключение сервиса можно на официальном сайте банка. Процедура не займет много времени: нужно заполнить анкету на официальном сайте РНКБ, а позже с клиентом свяжется сотрудник банка и проконсультирует, как заключить договор на обслуживание и подключить устройства, на которых будет осуществляться прием платежей. Сервис SoftPos можно установить на неограниченное количество сотрудников.

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