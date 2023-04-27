На курортах Крыма станет доступно бронирование жилья посуточно в онлайн-режиме

В первом квартале 2023 года спрос на краткосрочную аренду квартир в Симферополе вырос на 48,7%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последние годы интерес россиян к посуточной аренде квартир растет, что обусловлено ростом популярности внутреннего туризма. Особенно востребованы для посуточной аренды курортные регионы страны, в том числе и Крым. В первом квартале 2023 года спрос на краткосрочную аренду квартир в Симферополе вырос на 48,7%. За последние четыре года наблюдается еще более значительная динамика: россияне стали снимать посуточно почти в три раза больше квартир в Симферополе.

Основываясь на таких показателях, «Авито Недвижимость» в рамках перехода платформы на работу по транзакционной модели уже с 25 апреля запускает сервис онлайн-бронирования квартир в Крыму. Разбираемся, как эта технология аренды будет работать.

УДОБСТВО ОНЛАЙН-БРОНИРОВАНИЯ

Новая модель онлайн-бронирования квартир посуточно предполагает участие компании в сделке между арендодателем и гостем на платформе. Арендодатели, управляющие жилья и туристы при этом получают гарантии заселения, круглосуточную поддержку, страхование и другие преимущества нового формата работы. Однако обе модели будут действовать в Крыму до 16 июня.

- Гости все чаще ищут объекты с подключенным онлайн-бронированием, — пояснил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин. – Наши исследования показали, что 81% пользователей доверяют сервису онлайн бронирования, а 72% гостей намного охотнее выбирают «проверенные» квартиры».

Если ранее сервис не участвовал в самой сделке, то теперь путешественники смогут бронировать квартиры в Крыму онлайн, внося предоплату прямо на сайте. При этом будет обеспечена безопасность сделки для обеих сторон: туристам больше не придется звонить арендодателям и переводить на карту деньги без четких гарантий, а те в свою очередь получат возможность застраховать жилье на время размещения гостя.

Примечательно, что такая транзакционная модель онлайн-бронирования уже работает в разных городах России. Совсем скоро она станет единственно доступной. Поэтому специалисты советуют арендодателям переходить на онлайн-бронирование как можно скорее. Что позволит не терять гостей, которые бронируют жилье на сезон.

Подробнее об онлайн-бронировании квартир на «Авито Недвижимости».

ПЛЮСЫ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Гостям же новая система дает возможность безопаснее бронировать и оплачивать квартиры без лишних звонков. Также значительно снижается риск проблем с незаселением гостей. Арендодатель получает предоплату лишь после непосредственного заселения гостя.

Ответ на заявку о бронировании квартир приходит до 12 часов после создания. Оплата брони на квартиру происходит в течение 12 часов после получения ответа. Любое бронирование можно отменить бесплатно в течение 6 часов после оплаты. Исключение составляет бронирования день в день. В этом случае отменить бронь бесплатно не получится, даже если с момента оплаты прошло меньше 6 часов, предоплата не вернется. Денежные средства возвращаются в зависимости от того, когда арендатор обратился с претензией.

В случае проблем с квартирой гостю будет оказана помощь в поиске альтернативных вариантов заселения на выбранные даты. Если же какие-то трудности все же возникнут, то гости и арендодатели смогут в любое время связаться с линией голосовой поддержки, обратиться за возвратом предоплаты, подобрать альтернативный вариант заселения или решить другую проблему.

БОНУСЫ АРЕНДОДАТЕЛЯМ

Новая система позволяет арендодателям устанавливать период бесплатной отмены для гостя (от 1, 3, 5, 7 и 14 дней, либо полностью невозвратная бронь). При отмене бронирования во время периода бесплатной отмены (если он предусмотрен) предоплата вернется гостю. В случае отмены гостем брони в платном периоде арендодатель все равно получит предоплату.

На время размещения гостя с платформы к объекту можно подключить страхование с возможностью компенсировать до 300 тысяч рублей в случае нанесения ущерба имуществу. При подключении онлайн-бронирования объявления будут продлеваться бесплатно в рамках обязательной транзакции.

С 25 апреля по 23 мая по акции при подключении онлайн-бронирования в числе первых платформа будет возвращать бонусами 10% от стоимости каждой оплаченной брони. Бонусы можно будет потратить на продвижение объявлений, оплатив ими до 99% стоимости услуги, а 1% — деньгами. Если бонусов не хватит, можно оплатить деньгами оставшуюся часть. Бонусы будут приходить после внесения гостем предоплаты за бронь. Неиспользованные бонусы сгорят через 15 дней.

При подключении онлайн-бронирования арендующий жилье рассматривает и подтверждает бронирование в течение 12 часов. Частные лица получают вознаграждение за вычетом комиссии на следующий день после заезда гостя, а компании - в течение 14 дней, также за вычетом комиссии. При этом комиссия платформы составит 15% от суммы бронирования.

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