Как провести выходные в Крыму в мае-2023: полная программа мероприятий

В мае 2023 года крымчане смогут посетить концерты в пещерах и интересные экскурсии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В мае 2023 года крымчан ждут длинные выходные. Помимо стандартных субботы и воскресенья, отдыхать жители полуострова будут еще три дня - 1, 8 и 9 мая.

«Комсомолка» публикует полную программу мероприятий на выходные в мае-2023.

В 2023 году власти Крыма и Севастополя из соображений безопасности отказались от проведения Парада Победы и шествия Бессмертного полка - акция пройдет в онлайн-формате. Тем не менее, на полуострове можно будет посетить множество интересных мероприятий.

КОНЦЕРТЫ В КРЫМУ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ-2023

Выходные в мае 2023 года крымчане и севастопольцы смогут провести на концертах классической музыки. Так, 6 мая в пещере Мраморная в горном массиве Чатыр-Даг гостей ждет выступление камерного оркестра «Новая гармония». Музыканты исполнят хиты как классики, так и рока. В программе - композиции Антонио Вивальди, Depeche Mode, Эдварда Грига и Сергея Прокофьева. Начало в 17:00.

Второй «пещерный» концерт состоится 8 мая в Скельской пещере недалеко от Севастополя. Начало в 18:00.

КАКИЕ ЭКСКУРСИИ ПОСЕТИТЬ В КРЫМУ НА ПРАЗДНИКАХ В МАЕ-2023

Новые экскурсии крымчане смогут посетить в Керченском государственном морском университете. Именно здесь в мае 2023 года откроется Морской музей якоря. Экспозиция будет представлена якорями разных форм, размеров и эпох. Крымчане и гости полуострова смогут увидеть и самый большой якорь Холла, найденный при строительстве Крымского моста. Весит он рекордные 2,5 тонны!

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