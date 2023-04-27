Под Симферополем легковушка на скорости влетела в КамАЗ: пострадала 11-летняя девочка

Авария произошла около 15:05. Фото: МВД по Республике Крым

Сегодня, 27 апреля, на трассе «Таврида» в Крыму легковушка столкнулась с КамАЗом, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

По предварительным данным, около 15:05 на автодороге «Таврида» Керчь – Симферополь – Севастополь водитель автомобиля Suzuki – женщина 1986 года рождения, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Севастополя, врезалась в КамАЗ, который двигался в попутном направлении и осуществлял уборку дороги.

– В результате столкновения женщина-водитель и 11-летняя девочка-пассажир, которая находилась в момент ДТП на переднем пассажирском сидении в автомобиле Suzuki получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение. Со слов водителя, за рулем в дороге она почувствовала себя плохо и на некоторое время потеряла сознание, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент аварии обе пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

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