В Крыму полицейские попали в голову водителя, стреляя по колесам его иномарки

По предварительным данным, пуля отрикошетила от кузова Фото: Олег УКЛАДОВ

В Феодосии полицейские стреляли в колеса скрывающего от погони Nissan Primera, но попали в голову водителя, в результате чего мужчина скончался. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным крымского МВД, инцидент произошел 30 апреля около 23.00 часов в селе Подгорное. Водитель автомобиля Nissan не выполнил требования сотрудника ГИБДД об остановке. Вместо этого нарушитель попытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

– Преследуя нарушителя, полицейские по громкой связи потребовали остановиться, однако водитель не реагировал. В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О полиции» сотрудник Госавтоинспекции применил служебное огнестрельное оружие АКС-74У, произведя выстрел в воздух и несколько - по колесам автомобиля, – рассказали в МВД.

Далее машина съехала с дороги, врезалась в оградительные опоры и опрокинулась. На место прибыла скорая. Медики констатировали смерть водителя. Пассажира увезли в больницу. Сотрудники МВД выясняют все обстоятельства случившегося.

В СК отметили, что сотрудники ДПС у продуктового магазина в селе Ближнее заметили людей с признаками алкогольного опьянения. Они ехали на Nissan и остановиться отказались.

– В ходе преследования сотрудник полиции сначала произвел предупредительный выстрел в воздух. После отсутствия реакции со стороны водителя иномарки страж порядка выпустил несколько пуль по колесам автомобиля нарушителей, автомобиль потерял управление, врезался в опору уличного освещения и опрокинулся, – рассказали в СК.

В результате происшествия водитель – 55-летний житель села Южное – скончался на месте. Причиной его смерти стало пулевое ранение головы. По предварительным данным, одна из пуль отрикошетила от кузова в голову водителя. Пострадавший 48-летний пассажир находится в больнице. Следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

– Следователем назначены автомобильно-техническая, баллистическая и другие экспертизы с целью детального установления обстоятельств случившегося. Действиям всех участников происшествия будет дана правовая оценка, – отметили в СК.

В прокуратуре Крыма сообщили, что контролируют ход доследственной проверки.

– В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, – отметили в надзорном ведомстве.

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