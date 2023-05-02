В Бахчисарайском районе 16-летний водитель устроил ДТП: двое подростков в больнице

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту ДТП с двумя пострадавшими подростками, которое произошло 1 мая в Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, ВАЗ ехал по автодороге Куйбышево – Высокое. Водитель не справился с управлением. Из-за этого легковушка съехала в кювет и опрокинулась. Сообщалось, что в результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних.

В пресс-службе МВД по РК сообщили, что авария произошла в 18:55 на автодороге Куйбышево – Высокое. Подросток 2007 года рождения на большой скорости ехал за рулем ВАЗ 21011. Вблизи села Куйбышево водитель не справился с управлением. Из-за этого машина съехала с дороги, опрокинулась и врезалась в дерево.

– Водитель и пассажир 2010 года рождения получили травмы и доставлены в медицинское учреждение, – отметили в МВД.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. В пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что также проводят проверку.

– В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, в том числе при которых несовершеннолетний получил доступ к транспортному средству, – говорится в сообщении.

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