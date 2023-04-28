Грациозные отшельники: розовых фламинго заметили на безлюдном острове у Крымского моста

Фламинго часто прилетаю в Крым на зимовку. Фото: Вячеслав Лузанов/Вконтакте

На востоке Крыма местные жители заметили розовых фламинго. Их нашли на песчаном острове Тузла, через который проходит Крымский мост. Кадрами с редкими птицами крымчане поделились в соцестях.

По словам местных, остров давно стал безлюдным. Уже несколько лет здесь нет ни души.

- Туда не приезжают отдыхающие, там не живут люди, не портят природу рыбаки и охотники. Теперь эти места облюбовали птицы, - рассказали в сообществе «Новости Керчь Крым Россия».

Теперь, помимо уток, лебедей и серых цапель, там живет красивая розовая стая. По словам крымского эколога Сергея Иванова, на полуострове для пернатых необычного цвета созданы все условия. В основном, они выбирают мелководье с грязевыми участками и соленые озера, поэтому их часто можно встретить в водоемах близ Сак и Евпатории. Их рацион составляют различные личинки, мелкие рачки, черви и моллюски, а иногда они лакомятся водорослями. Для этого им отлично подходят многие локации на полуострове.

Заметим, за последние несколько лет розовые фламинго очень часто встречаются на территории Крыма. На полуостров птицы часто прилетают в конце осени и остаются здесь до середины весны. В основном, их можно встретить в заповедниках или же в акватории Центрального и Восточного Сивашей. Полуострова становится своеобразным «опорным пунктом» для разных видом птиц из-за благоприятных условий зимовки. Большинство из них пролетают через северные районы Крыма, а часть из них остается на временное пристанище на зиму.

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