Крымские атлеты на скорость будут тянуть 11-тонный трактор

Алексей Попучеев - один из лучших бодибилдеров страны. Фото: Алексей Попучеев/Вконтакте

Крымские силачи готовятся к самому ответственному и сложному турниру сезона - «Евразийским играм» в Севастополе. Своеобразной «разминкой» перед ним станет ежегодный турнир по стронгмену, который пройдет 1 мая в Ростове-на-Дону. Его основным событием станет попытка Анны Новоселовой из Волгодонска установить рекорд среди женщин по становой тяге «Ось Аполлона».

Параллельно молодежные команды атлетов, среди которых керчане Сергей Михайленко и Алексей Попучеев, будут буксировать тяжелую сельхозтехнику. Каждому из них предстоит на скорость протянуть 11-тонный трактор.

- Это одно из упражнений, не на рекорд. Чтобы выиграть, нужно протянуть трактор на дистанцию в 20 метров быстрее остальных соперников, - рассказал КП-Крым тренер спортсменов, неоднократный обладатель титула «Богатырь Крыма», мастер спорта по пауэрлифтингу Егор Сороколетов.

За плечами силачей уже есть серьезные победы. Алексей Попучеев, известный многим как Леша Русский, дважды завоевывал звание «Богатыря Крыма» по силовому многоборью и входит в десятку лучших по классическому бодибилдингу страны. Сергей Михайленко – также призер турниров по силовому многоборью, представитель войск Национальной Гвардии РФ.

Сергея Михайленко, как и Алексея Попучеева, тренирует известный пауэрлифтер Егор Сороколетов. Фото: Сергей Михайленко/Вконтакте

Сейчас у атлетов серьезные тренировки. Вес, который берут силачи, кажется запредельным - цифры только трехзначные. С тяжелым грузом и бег, и приседания.

- Мы не первый год в этом деле, и для нас это как обычному человеку сходить на работу, - улыбается Алексей Попучеев. – Бегаем с весом 300 килограммов, тянем 300 килограммов, приседаем с 200 килограммами. На каждой тренировке стараемся побить свой личный рекорд, а уж на соревнованиях покажем, кто чего стоит, не на словах, а на деле!

Но даже для опытных атлетов протащить КамАз или трактор не так- то просто. Это огромная работа над собой и своим телом, чтобы потом сказать себе: «я это сделал!»

- Тут, как говорится, главное старт дать. Когда тянешь машину, чувствуется каждый сантиметр, время как будто останавливается, и кажется, что какие-то 15-20 секунд - целая вечность. А в конце - это чувство гордости, в первую очередь, за себя, - рассказал КП-Крым Алексей Попучеев.

По словам Сергея Михайленко, на турнире в Ростове атлетам предстоит также в одиночку на время сделать восемь оборотов покрышки весом 280 килограммов, несколько раз поднять стокилограммовую штангу, и толкать автомобиль перед собой.

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