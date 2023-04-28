Иномарка вылетела с трассы и перевернулась: годовалый малыш пострадал в ДТП под Симферополем

В больницу также попали его мать и дедушка. Фото: пресс-служба МВД по РК

В пятницу, 28 апреля, в Симферопольском районе опрокинулся Ford, в результате чего пострадали годовалый ребенок, а также его мать и дедушка. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 11:50. Мужчина 1959 года рождения ехал за рулем Ford по автодороге Симферополь – Евпатория – Мирный со стороны крымской столицы. Неподалеку от поселка Школьное водитель не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожную обстановку. Из-за этого иномарка съехала с проезжей части и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали три человека. В больницу попали водитель, его дочь 1987 года рождения и внук 2022 года рождения.

– На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, – сообщили в МВД.

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