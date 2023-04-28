В Крыму ВАЗ протаранил опору ЛЭП и дерево: погибли два человека

Фото: МВД России по Республике Крым

Сегодня, 28 апреля, в поселке Черноморское произошла дорожная авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– Предварительно установлено, что 28 апреля в 18:37 в поселке Черноморское на улице Революции в районе дома 3В водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигаясь со стороны улицы Южной в сторону Кирова, не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части, где совершил столкновение с опорой ЛЭП и деревом, – говорится в сообщении.

Фото: МВД России по Республике Крым

Фото: МВД России по Республике Крым

Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу. Двое мужчин-пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнью.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее в пятницу в ДТП в Симферопольском районе пострадал годовалый ребенок, а также его мать и дедушка.

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