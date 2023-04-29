В Севастополе полностью ликвидировали пожар на нефтебазе, произошедший после атаки украинских дронов

До нефтяного резервуара в Казачьей Бухте смог долететь только один беспилотник. Фото: Tg-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

В Севастополе удалось полностью ликвидировать возгорание на нефтебазе в микрорайоне Казачья Бухта. В результате атаки украинских беспилотников произошел пожар самого высокого - четвертого - ранга сложности. Об успешной работе сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Tg-канале.

- Начальник главного управления МЧС по Севастополю генерал-майор Алексей Анатольевич Рохлин только что доложил, что пожар полностью ликвидирован. На месте остается дежурный расчет, - подчеркнул губернатор.

Михаил Развожаев поблагодарил пожарных за профессиональную и слаженную работу. Напомним, на месте работали более 150-ти человек и 50-ти единиц техники, в том числе от МЧС России 107 человек личного состава и 34 единицы техники.

Площадь открытого горения составляла более 1 тысячи квадратных метров. Стоит отметить, что до нефтяного резервуара долетел только один дрон. Второй был успешно сбит бойцами постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия.

Ранее «Комсомолка» подробно сообщала о ЧП, произошедшем в микрорайоне Казачья Бухта.

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