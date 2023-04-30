Крымчан предупредили об угрозе подъема воды в реках

На полуострове ожидаются ливни, грозы и ветер 15-20 метров в секунду Фото: Александра Тимощенко

В Крыму в ближайшие дни ожидаются подъемы уровня воды в реках северного предгорья и южного берега. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

– Во второй половине суток 30 апреля и в течение суток 1 мая на реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок, – говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу из-за обильных дождей поднялся уровень воды в реке Салгир в Симферополе.

Ранее ГУ МЧС по Крыму продлило штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий: во второй половине дня 30 апреля, ночью и утром 1 мая на полуострове ожидаются ливни, грозы и ветер 15-20 метров в секунду.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП. Может быть затруднено движение автомобильного транспорта. Не исключены подтопления территорий.

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