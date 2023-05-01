Развожаев предупредил об атаке беспилотников в Севастополе

Российские военные четко и эффективно справились с задачей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе 1 мая силы флота во взаимодействии с ПВО отразили атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде Севастополя, в своем telegram-канале сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

- Силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских БПЛА на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит. Все службы города находятся в готовности, - отметил он и попросил всех сохранять спокойствие.

Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, российские военные четко и эффективно справились с задачей, поэтому причин для паники нет.

- Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, - сказал он.

Напомним, 29 апреля в Севастополе произошел пожар на нефтебазе в микрорайоне Казачья Бухта. Это случилось в результате атаки украинских беспилотников. В тот же день его удалось успешно ликвидировать.

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