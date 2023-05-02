Никита Джигурда: «В Евпатории бывал и буду!»

Никита Джигурда известен своими эпатажными выходками и резкими высказываниями Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шоумен Никита Джигурда признался в любви Крыму. В соцсетях появилось видео, на котором эпатажный актер передает привет жителям полуострова. Он отметил, что не раз бывал в Евпатории и намерен и в будущем посещать город.

- Привет Крыму! Севастополь наш, русский! Евпаторию люблю! И бывал и буду. Всем здравия, удачи, без отрицательной кармической энергии, - сказал Джигурда.

Записать привет от эпатажного актера на видео удалось крымчанке, которая живет и работает в Москве. Девушка, пожелавшая не называть своего имени, рассказала КП-Крым, что встретила шоумена случайно после благотворительного спектакля Анастасии Волочковой, в котором участвует и сам артист.

- Все было очень быстро, я бежала с одной съемки на другую. И встретила его у машины. Он сфотографировался с моей коллегой, мне согласился на камеру сказать пару слов о Крыме. И я побежала дальше, - рассказала крымчанка.

Видео моментально разлетелось по соцсетям. При этом автору ролика стали поступать нелицеприятные сообщения от пользователей из сопредельного государства. Джигурде припомнили его неоднозначную позицию по событиям в Украине. Сначала, в 2013-м, он поддержал протестующих на Евромайдане в Киеве, а в 2014-м заявил о поддержке Донецкой Народной Республики, назвав Майдан «спектаклем» и «декорацией». Позже Джигурда заявил о несогласии с политикой киевских властей, обвинив их в национализме и гибели людей во время событий в Одессе.

Напомним, 62-летний Никита Джигурда – уроженец Киева. После школы он поступил в Киевский институт физической культуры и был членом сборной УССР по гребле на каноэ.

Сам он в интервью радио «Комсомольская правда» признался, что хорошо владеет украинским языком и пишет на нем стихи.

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