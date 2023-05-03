Семейный отель в Крыму получил льготный кредит на сумму 100 миллионов рублей

Фото: golden-alushta-hotel.ru

В Алуште построят новый корпус отеля Golden Family Resort (ООО Санаторий «Золотой колос»). Финансирование на сумму 100 миллионов рублей предоставил банк РНКБ. Эти средства выделены по государственной льготной программы инвестиционного кредитования. Будет построен не только новый корпус, но и проведен ремонт в номерах одного из действующих корпусов, также планируется реконструкция пищеблока. Оператор программы - Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП).

Благодаря реализации инвестпроекта будет введен дополнительный номерной фонд, его общая площадь — около 500 квадратных метров. Отель сможет дополнительно принять до тысячи отдыхающих в год, также будут созданы дополнительные рабочие места.

Генеральный директор ООО «Санаторий «Золотой Колос» Виктор Грицай отметил, что надежное финансовое плечо и льготные ставки открывают для предприятия возможности количественного и качественного роста.

- Теперь мы сможем принимать большее количество отдыхающих и предоставлять сервисы лучшего качества. На этом мы не будем останавливаться – в наших планах дальнейшая модернизация и развитие номерного фонда, внедрение новых сервисов, – заявил Виктор Грицай.

По словам вице-президента РНКБ – директора департамента корпоративного бизнеса Сергея Билецкого, плодотворное сотрудничество с Корпорацией МСП позволяет банку предоставлять кредиты для бизнеса на максимально выгодных условиях.

- Наш банк реализует большинство государственных программ поддержки малого и среднего предпринимательства и располагает всеми необходимыми ресурсами для оказания поддержки предприятиям и предпринимателям, - отмечает Сергей Билецкий.

В свою очередь, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич напомнил, что организация предоставляет большой спектр мер поддержки для предпринимателей из сферы туризма. По его словам, наиболее востребована сейчас льготная поддержка. Доступные условия по кредитованию помогают привлечь достаточный объем средств, который позволяет провести модернизацию жилого фонда и расширить его, а также улучшить качество сервисов для отдыхающих. Также Александр Исаевич подчеркнул, что Корпорация продолжает развивать механизмы поддержки предпринимателей при тесной обратной связи с бизнесом.

КСТАТИ

Льготное кредитование осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Так, компании, которые попадают под категории «Малое предприятие» и «Микропредприятие», могут получить кредит по ставке не больше 4% годовых. А если субъект относится к категории «Среднее предприятие», то ставка будет не больше 2,5% годовых. Предприниматели могут рассчитывать на кредит от 50 миллионов до 1 миллиарда рублей. Срок кредитования — до 10 лет. Отметим, что льготы предоставляются только предпринимателям, которые ведут деятельностью в определенных сферах. Среди них — производство пищевых продуктов, текстильных изделий, напитков, одежды, лекарственных препаратов и других. Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на официальном сайте РНКБ.

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