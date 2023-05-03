Ситуация на Крымском мосту после взрывов на нефтебазе: что известно на 3 мая 2023

Пожар в Тамани было видно из Керчи. Фото: Архив "КП"

Утром 3 мая на нефтебазе в поселке Волна Темрюкского района (Краснодарский край) произошло сильное возгорание. Там около четырех часов утра загорелся резервуар с нефтепродуктами. В результате ЧП погибших и пострадавших нет. На место происшествия сразу выехали пожарные машины и сотрудники МЧС, которые оперативно потушили огонь.

Пожар потушили, а после возгорания в районе недалеко от Керченского пролива специалисты изучили пробы воздуха. К счастью, по результатам исследования, превышения предельной допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.

ЧТО ИЗВЕСТНО О СИТУАЦИИ НА КРЫМСКОМ МОСТУ 3 МАЯ 2023

Как удалось узнать КП-Крым у начальника Упрдор «Тамань» Григория Назарова, из-за ЧП на другом берегу пролива пробок на Крымском мосту удалось избежать.

- Ситуация не менялась. Пробок нет. Даже Яндекс.Навигатор показывает зеленую полосу, - отметил он.

Заметим, площадь пожара нефтебазы составил 1200 квадратных метров. Ему присвоили высший ранг сложности. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, угрозы для жителей населенного пункта нет.

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