«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Самый классный крымский кот-2023»

Мейн-кун Сережа набрал больше всего голосов. Фото: читатель «КП»

Весна - время чудес. Причем не только для людей. Радуются этому времени года и братья наши меньшие. Пушистики как никто другой любят раскинуться под солнышком в ожидании скорого лета.

Специально для мурлык и любящих их хозяев «Комсомолка» проводила конкурс «Самый классный крымский кот-2023». Показать миру своего красавца мог любой житель полуострова. Для этого нужно было разместить самую милую или забавную фотографию котейки на сайте крымской «Комсомолки».

В течение месяца - с 30 марта по 27 апреля - участники загружали на сайт «КП-Крым» фотографии любимых котиков, а читатели выбирали понравившихся. Задача эта была не из легких. Ведь количество участников превысило полсотни!

УЧАСТНИКИ НАСТУПАЛИ ДРУГ ДРУГУ НА ХВОСТ

Победителем самого милого весеннего конкурса от «Комсомолки» стал кот Сережа из Симферополя - шестилетний симпатяга породы мэйн-кун. Но назвать огромного черного красавца просто Сережей язык не поворачивается. Сергей, не иначе!

- Ваш конкурс сплотил всю Россию! Все любители котиков переживали и ждали итогов, - говорит хозяйка победителя Галина, - Серега был на валерьянке, так как ему «на хвост» все время наступал другой участник. Но симферопольцы не дали столичному парню прийти к финишу вторым.

Битва действительно разыгралась нешуточная - голосовали за пушистиков несколько тысяч человек. А Сережа достойно вырвался вперед, набрав 5 тыс. 574 голоса. Как отмечает хозяйка кота, несмотря на дух азарта, она испытывала только положительные эмоции. И очень рада, что красавца-кота оценили по достоинству.

Сережа получил не только признание, но и вкусный приз - месячный запас корма. Такому крупному коту, как наш победитель, необходим особый рацион, поэтому подарок от нашего спонсора, производителя сбалансированного сухого корма для кошек и собак AJO, придется как нельзя кстати.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ КОТА МОСТИКА

Конечно же, мимо нашего конкурса не мог пройти и один из самых известных котов России - Мостик. Этот пушистый строитель Крымского моста запомнился и полюбился всей стране во время возведения легендарного объекта. Сейчас Мостик активно путешествует по полуострову, не забывая рассказывать своим подписчикам о достопримечательностях Крыма.

Пушистая знаменитость выбрал второго победителя конкурса! Им стал серый красавец по кличке Мася.

Красавца Масю выбрал кот Мостик. Фото: читатель «КП»

Хвостатый - настоящий путешественник. Как и первый победитель, он родился в Симферополе, но вместе с хозяевами переехал ближе к морю. Теперь дружная семья живет в поселке Черноморское. Туда Масе и привезут заслуженные призы - сувениры из личной коллекции Мостика.