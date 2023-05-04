В мобильном приложении РНКБ теперь можно заказывать и оплачивать доставку продуктов

Фото: rncb.ru

Банковские услуги постепенно расширяются. Так, у клиентов РНКБ появилась возможность заказать и оплатить доставку продуктов и промотоваров прямо в мобильном приложении. Как сообщили в банке, сейчас такая услуга доступна только по Симферополю, но в дальнейшем она станет доступной и в других городах.

Новый сервис работает следующим образом: клиент открывает раздел «Другое» в приложении «РНКБ 24/7», выбирает опцию доставки, а потом переходит в сам сервис. Там обозначены правила оформления заказа. После заполнения всех данных нужно указать адрес доставки в Симферополе, выбрать нужные товары, а также дату и время доставки. Затем клиент оплачивает заказ картой РНКБ. Пока проект реализуется как пилотный, минимальная стоимость заказа составляет 1500 рублей. А цена доставки — 1 рубль.

В день доставки, который выбрал клиент, курьер будет собирать заказ. Если выбранного товара нет в наличии или же его срок годности завершается, сборщик позвонит клиенту и предложит замену. Если товар заменят, то стоимость заказа автоматически откорректируется. После того, как курьер вручит заказ, со счета спишется нужная сумма. А в сервисе доставки можно будет посмотреть финальный состав продуктов и корректную цену. Фактическая сумма списания зафиксируется в истории платежей в мобильном приложении.

- Мы ценим время наших клиентов, и новый сервис предназначен прежде всего для их максимального удобства, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Наше мобильное приложение не только помогает использовать большинство возможностей банка без визита в офис, но и адаптируется для использования в других сферах жизни.

КСТАТИ

В новой версии мобильного приложения есть возможность купить билет на мероприятия — в кино, театры, на концерты. А еще по многочисленным просьбам клиентов в приложении РНКБ визуализировали ежемесячный лимит на бесплатные СБП-переводы. Теперь клиент на экране смартфона видит, какую сумму может перевести без комиссии в этом месяце.

Также в банке напомнили, что в приложении с ноября можно купить билет на междугородние автобусные рейсы. В «РНКБ 24/7» можно выбрать место отправления и прибытия, указать время, дату и посадочное место. Затем пользователь оплачивает билет с помощью карты или со счета. Данные о пассажире в билете указываются автоматически, вручную заполнять их не требуется. После того, как пройдет оплата, билет направят либо на электронную почту, либо в мессенджер. Также проездной можно сразу же сохранить на смартфон. При посадке в автобус пассажир может предъявить квитанцию в электронном виде. А еще билеты на междугородние автобусные рейсы можно покупать в аппаратах банка РНКБ, расположенных на территории автостанций ГУП РК «Крымавтотранс».

Чтобы пользоваться всеми возможностями мобильного приложения, нужно обновить его до версии 1.75.1 на платформе Android.

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