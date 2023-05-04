«Сжал гранату в руке и бросился в бой»: история крымского партизана Великой Отечественной войны

Иван и Василий Игнатенко в подростковом возрасте пошли в партизаны. Фото: Личный архив Вадимира Удодова

78 лет назад закончилась самая кровопролитная война. Память о ней до сих пор живет в сердцах миллионов людей – тех, кто пережил то страшное время, и тех, кто только слышал о нем.

В преддверии 9 мая «Комсомолка» решила вспомнить подвиги крымских героев, которые прошли Великую Отечественную войну и защитили родину.

События прошлого века оставили след в каждой семье. Кому-то удалось вернуться с кровопролитной войны с ранением или инвалидностью, а за кого-то родные получили похоронку. Так случилось и в семье преподавателя алуштинской школы №1 Владимира Удодова.

Учитель из Алушты каждый год участвует в Бессмертном полке, чтобы почтить память о родственниках. Фото: Личный архив Вадимира Удодова

ПАМЯТЬ ЧЕРЕЗ ГОДА

О родственниках ему рассказывали родители, и их лица он знает только по фотографиям в семейном альбоме.

- В моей семье один дед умер от ран в госпитале 11 сентября 1942 года при Сталинградской битве, второй – в 1944 пропал без вести. Партизанами Крыма были и погибли молодыми мои дяди: Иван и Василий Гнатенко, - начинает рассказ Владимир.

ПОВЗРОСЛЕТЬ ПРИШЛОСЬ РАНО

Иван Гнатенко родился в 1925 году под Херсоном в селе Ясная Поляна, а его младший брат Василий – двумя годами позднее. На своей родине они прожили немного, всего до 1933 года, пока не начался голод. Тогда вся семья решила переехать в Крым. Местом для жизни выбрали деревню Саблы, что под Симферополем (сейчас село Партизаны, - Ред.). Под одной крышей на тот момент жили девять человек, детей было семеро. А когда началась война, и главу семейства призвали в сухопутные войска, бабушке пришлось одной воспитывать детей.

- Когда фашисты еще не зашли на полуостров, она даже успевала своим трудом помогать фронту: готовила еду, шила одежду. Моей маме в 41-м было 10 лет, она была второй хозяйкой в доме, поэтому могла частично разгрузить бабушку от дел. Дядя в 16 лет организовал в деревне целую подпольную ячейку, задача которой была – помощь партизанам. Они готовили и приносили еду пленным, которых держали в старой школе села, рассказывали о ситуации в окрестностях деревни Саблы. А один раз ребята даже смогли спрятать одного из бежавших из плена молодого солдата на крыше дома моих бабушки и дедушки, - говорит крымчанин.

Когда начались обыски, и на поиски исчезнувшего пленного пришли немецкие военные с собаками, Иван и Василий Гнатенко обложили его листьями табака, и собаки не смогли взять след. После такой «операции» ребятам было опасно находиться в деревне, поэтому они и решили еще подростками податься в партизаны.

- Переправить пленного получилось, за ним следом пошел и дядя Ваня, но вот Вася не успел: на подходе к лесу его остановила полевая жандармерия и отвезла в комендатуру. Но по дороге в город он сбежал и все равно стал партизаном, - делится историей Владимир.

Мемориальная доска в память о крымских партизанах. Фото: Личный архив Вадимира Удодова

ГЛАВНЫЙ БОЙ

По словам учителя, партизаны беспощадно расправлялись с фашистами и никогда не боялись ходить в разведку. Спустя три года от начала войны они участвовали в одном из главных боев – «Бешуйском» недалеко от одноименной деревни.

- При взятии стратегически важной высоты, с которой немцы вели интенсивный огонь по расположениям партизанских отрядов, мой дядя Вася закрыл собой командира и погиб от смертельного ранения в голову, - вспоминает родственник.

В том сражении среди фашистов погибло больше 480 человек, но не обошлось без потерь и для нашей стороны. Среди советских военных на поле боя умерли 18 человек, а получили ранения – 35. Тот самый бой стал решающим для всего полуострова. После него комендант Симферополя позвал начальников гарнизонов и признался, что раньше он считал партизан «лесными бандитами», а после Бешуйского боя готов признать их движение вторым фронтом. К тому же, за все время оккупации Крыма, которая длилась 870 дней, крымский лес никогда не был занят фашистами.

- В горах и лесах Крыма всегда развивалось Красное Знамя Победы. Дядя Ваня очень сильно переживал смерть брата и уничтожал врага с двойной и даже тройной силой. Он вообще не отдыхал толком, всегда рвался в бой, на задание в разведку. У него на счету около 19 рейдов глубокой разведки в тыл и по позициям врага, шесть подорванных эшелонов и более 50-ти убитых фашистов и их пособников, - отмечает Владимир.

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОСТУПОК

В начале апреля 1944 года 18-тилетнего Ивана Гнатенко вызвали в штаб для получения очередного и, как выяснилось позже, последнего задания - идти в разведку. Но именно на ней партизана не стало. Чтобы предотвратить нападение фашистов, он подорвался на гранате.

Перед уходом в лес ранним утром солдаты увидели, что они окружены пособниками фашистов из 152-го батальона. Быстро распределив сектора обороны чердак и окна дома, разведчики обрушили внезапный огонь по противнику. С ходу не взяв партизан, изверги позвали на помощь румын, те подтащили пушку и прицельным огнем начали обстрел дома. Первым был убит друг Гера. Несколько раз окликнув его, Ваня понял, что остался один, ведя огонь с разных мест дома. Тогда он сжал в руке припасенную для себя гранату, крикнув: «За Родину! За Сталина! Погибаю!» подорвал себя гранатой вместе с немцами. В этом бою молодые ребята уничтожили более 30-ти фашистов, а до освобождения Симферополя оставалось всего три дня, - дрожащим голосом завершает рассказ Удодов.

Дом, в котором был последний бой партизанов в Симферополе. Улица Петровская Балка. Фото: Личный архив Вадимира Удодова

Иван и Василий Гнатенко были награждены посмертно медалями «За Отвагу». Именно благодаря таким, как они, удалось освободить от фашистов крымские города.

Заметим, по информации заместителя председателя Совета Крымского республиканского союза ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Юрия Щербинского, на сегодняшний день в Симферополе проживает всего 28 ветеранов Великой Отечественной войны.

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