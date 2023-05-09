Аксенов поздравил крымчан с Днем Победы

Аксенов подчеркнул, что слова «Все для фронта! Все для победы!» вновь определяют жизнь всей страны. Фото: кадр видео пресс-службы главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей республики с Днем Победы. Соответствующее видео появилось в его Telegram-канале.

– Дорогие друзья, поздравляю всех с 78-й годовщиной Великой Победы. Этот священный праздник объединяет наш многонациональный народ. В Победе наши корни, истории подвигов наших славных предков, – подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что 9 мая – неотъемлемая часть идентичности, источник силы, а также духовная основа Победы над современным нацизмом. Аксенов поблагодарил ветеранов, партизан и подпольщиков, а также тружеников тыла.

– Чтим память тех, кто погиб на фронтах, и миллионов мирных жителей, ставших жертвами нацизма, – добавил он.

Аксенов выразил благодарность участникам специальной военной операции, проявляющим огромное мужество и героизм.

– Хочу особо поздравить с праздником всех наших земляков, которые сегодня находятся на передовой в зоне специальной военной операции. Вы достойные наследники победителей и пример для нас всех, – сказал глава Крыма.

Руководитель региона подчеркнул, что поддержка участников СВО стала общенародным делом. Он добавил, что слова «Все для фронта! Все для победы!» вновь определяют жизнь всей страны.

– Наше дело правое. Враг будет разбит. С праздником, товарищи. С Днем Победы, – сказал Аксенов.