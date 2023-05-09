В Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе СВО

Монумент включает в себя две скульптуры – летчика и пехотинца. Фото: пресс-служба администрации Гвардейского

В пгт. Гвардейское Симферопольского района открыли первый в Крыму памятник героям, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

– 9 мая в 78-ю годовщину со дня победы в Великой Отечественной Войне в пгт. Гвардейское, Симферопольского района был открыт памятник воинам, погибшим в ходе специальной военной операции, – говорится в сообщении.

Памятник стоит на на Аллее славы. Монумент включает в себя две скульптуры – летчика и пехотинца. Между ними располагается мемориал, на котором увековечены 20 бойцов. Все они служили в воинской части Гвардейского и погибли в 2022 году.

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