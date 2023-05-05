В Крыму у ветерана Великой Отечественной войны украли 13 медалей

Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферопольском районе задержали подозреваемого в краже наград ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

– В полицию обратился местный житель с заявлением о пропаже из дома орденов и медалей его отца – ветерана. Среди них ордена Отечественной войны и Красной Звезды, медали «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина», – рассказала она.

Выяснилось, что злоумышленник взломал дверь, украл 13 семейных реликвий, а также видеоаппаратуру и личные вещи хозяина. Было заведено уголовное дело. Подозреваемого задержали. У него дома нашли восемь похищенных медалей.

– Еще пять наград обнаружены полицейскими в антикварном магазине. В ближайшее время они будут возвращены семье ветерана, – сообщила Волк.

Согласно законодательству, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

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